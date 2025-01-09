زعيم عصابة يابانية يقرّ بالذنب في أمريكا بتهريب مواد نووية من ميانمار

واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن زعيم عصابة يابانية اتهمته السلطات الأمريكية بتهريب مواد نووية من ميانمار، أقرّ بالذنب أمس الأربعاء.

وذكرت الوزارة أن الياباني تاكيشي إيبيساوا (60 عاما) أقرّ بالذنب في تهمة التآمر مع شبكة من الشركاء لتهريب مواد نووية بما في ذلك اليورانيوم والبلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة من ميانمار إلى دول أخرى. وأضافت الوزارة أن إيبيساوا أقرّ أيضا بالذنب في تهم التهريب الدولي للمخدرات والأسلحة.

ووجّهت السلطات الأمريكية في فبراير/ شباط 2024 إلى زعيم عصابة (ياكوزا) اليابانية تهمة التآمر لتهريب مواد نووية من ميانمار لاستخدامها المتوقع من جانب إيران في أسلحة نووية.

وسبق أن وُجّهت له عام 2022 تهم تتعلق بجرائم الاتجار الدولي في المخدرات والأسلحة.

وجرى كشف مؤامرة إيبيساوا وإحباطها من خلال تعاون بين السلطات في الولايات المتحدة وإندونيسيا واليابان وتايلاند.

(رويترز)