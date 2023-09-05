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زعيم كتالونيا السابق يشترط إسقاط قضايا الانفصاليين لدعم أي رئيس للوزراء

منذ 53 دقيقة

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مدريد: قال كارلس بودجمون زعيم إقليم كتالونيا السابق الموجود في المنفى اليوم الثلاثاء إنه يتعين إسقاط جميع القضايا التي تستهدف الحركة الانفصالية كشرط حتى يتفاوض حزبه على تقديم الدعم لأي رئيس وزراء جديد لإسبانيا في البرلمان.

وتابع في مؤتمر صحافي عقد في بروكسل أنه ينبغي أيضا الاعتراف بالقطالونية لغة رسمية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتعد الأصوات السبعة التي حصل عليها حزب بودجمون (حزب معا لأجل كتالونيا) حاسمة بالنسبة لفرص القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث للفوز بولاية أخرى. وإذا لم يدعمه الحزب فمن المرجح أن تمضي الأمور باتجاه إعادة الانتخابات في إسبانيا.

(رويترز)

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