زعيم كوريا الشمالية: الأسلحة دون أيديولوجية مجرد “قطع حديدية”

سول: نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الثلاثاء عن الزعيم كيم جونغ أون قوله إن بلاده قطعت شوطا طويلا لبناء جيش قوي لكن الأسلحة دون أيديولوجية مجرد “قطع حديدية”، مشددا على الولاء للوطن خلال حديثه مع نخبة الفرق العسكرية.

تأتي تصريحات كيم التي أدلى بها في جامعة كيم إيل سونغ للسياسة في وقت تزداد فيه حالة عدم اليقين السياسي داخل البلاد مع انتشار تقارير تفيد بأن قوات كورية شمالية قوامها أكثر من 10 آلاف جندي تقاتل إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، تكبدت خسائر فادحة.

وقال كيم إن الجيش الكوري الشمالي يسعى إلى أن يصبح الأقوى في العالم، وإن تركيز هذه المهمة يجب أن ينصب “على المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية لجيش الحزب والشعب”.

وأضاف أن “الأسلحة دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية… وبناء الجيش ينبغي أن يمنح الأولوية دائما وبشكل كامل لجعل الجيش قويا سياسيا وأيديولوجيا وأخلاقيا”.

وقال كيم إن الحزب الحاكم يقدر بشدة “الولاء والبطولة اللذين لا مثيل لهما في التغلب على الصعوبات والتضحية بسعادة إذا دعت الدولة لذلك”، وأضاف أن “التفوق الإيديولوجي والأخلاقي للجيش يعني التفوق النوعي للجيش”.

ولم يذكر كيم الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية على وجه التحديد في خطابه، لكنه قال إن الحليفين مسؤولان عن إثارة التوترات الإقليمية وتعهد باتخاذ إجراءات مضادة بما في ذلك بناء المزيد من الأسلحة النووية، على الرغم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتواصل مع كيم.

ولم تقر كوريا الشمالية رسميا بدعمها العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا.

(رويترز)