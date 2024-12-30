زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا

سول: ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعهّد بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، وذلك في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين.

وبعث كيم في الرسالة تحياته بمناسبة العام الجديد إلى بوتين وجميع الروس، بما في ذلك أفراد الجيش، وعبّر عن استعداده لتعزيز العلاقات الثنائية، التي قال إن الزعيمين رفعاها إلى مستوى جديد هذا العام، من خلال مشروعات جديدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم “تمنى أن يُسجل العام الجديد 2025 باعتباره أول عام للنصر في القرن الحادي والعشرين، عندما يهزم الجيش والشعب الروسي النازية الجديدة ويحقق نصرا عظيما”.

ووقع كيم وبوتن معاهدة دفاع مشترك في قمة انعقدت في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تدعو كل جانب إلى مساعدة الآخر في حالة وقوع هجوم مسلح.

وأرسلت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين عشرات الآلاف من الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا، وقالت سول وواشنطن إن أكثر من ألف منهم قُتلوا أو أصيبوا.

(رويترز)