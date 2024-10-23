سياسة | دولي

زعيم كوريا الشمالية يحث على تعزيز الردع الحربي في ظل “التهديدات النووية” الأمريكية

23 - أكتوبر - 2024

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سول: جدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعوته إلى تعزيز الردع الحربي لبلاده، بما في ذلك جاهزية قدراتها النووية، ردا على ما وصفه بالتهديدات النووية المتزايدة من الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في رسالة باللغة الإنكليزية، أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده “قواعد الصواريخ الاستراتيجية”، دون أن يحدد التقرير مكان أو تاريخ الجولة.

“كما تم التأكيد في عدة مناسبات مؤخرا، فإن الوسائل النووية الاستراتيجية الأمريكية تشكل تهديدا متزايدا للبيئة الأمنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتهديدات طويلة المدى تتطلب بشكل عاجل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تعزز بشكل أكثر قوة ردعها الحربي وتتخذ موقفا حازما”، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

(د ب أ)

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