سياسة | دولي

زعيم كوريا الشمالية يحضر حفل تدشين مدمرة بحرية جديدة

منذ 15 دقيقة

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سول: شارك زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في حفل تدشين مدمّرة جديدة للبحرية في البلاد، حيث أشاد بجهود الجيش لتعزيز قوته البحرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت.

وكشفت كوريا الشمالية النقاب عن مدمّرة جديدة متعددة الأغراض تزن 5 آلاف طن في حفل أقيم في حوض لبناء السفن في مدينة نامفو الساحلية غرب كوريا الشمالية يوم الجمعة، وذلك في الذكرى السنوية 93 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي، وفقا لتقرير الوكالة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن المدمرة ستعزز قوة “الدفاع الشامل” عن السيادة البحرية لكوريا الشمالية، وستكون بمثابة نقطة انطلاق مهمة على طريقها نحو قوة بحرية متقدمة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

(د ب أ)

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