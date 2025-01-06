زعيم كوريا الشمالية يحظر تناول النقانق ويعاقب الأزواج المنفصلين

بيونغ يانغ: أصدر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون قرارا بحظر بيع وتناول طبق النقانق «الهوت دوغ»، لأنه طبق غربي، ويُعدّ طهيه أو بيعه «خيانة». وأكدت الشرطة وإدارة الأسواق أن أي شخص يتم ضبطه يبيع «الهوت دوغ» سيتم إغلاق متجره، وأن أي شخص يتم ضبطه يبيعها في الشوارع أو يطبخها في المنزل، يعرض نفسه للسجن.

ويتضمن القرار حظر بيع طبق بودا-جيجاي «وهو طبق كوري أمريكي يحتوي على النقانق».

وبعد صدور المرسوم قال أحد الباعة في مقاطعة ريانغانغ الشمالية إنه توقف عن بيع النقانق في السوق.

‏وهذه الإجراءات تأتي ضمن حملة في كوريا الشمالية ضد الغزو الثقافي الغربي.

كما أمر رئيس كوريا الشمالية بإرسال الأزواج المنفصلين إلى السجن لمدة 6 أشهر للتكفير عن جرائمهم، ووفق أحكام البلاد، لأن الانفصال يُنظر إليه على أنه «مناهض للاشتراكية».

(وكالات)