زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى التوسع في إنتاج قذائف جديدة للحرب الحديثة- (صور)

سول: دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى التوسع في إنتاج نوع جديد من قذائف المدفعية للحرب الحديثة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ السبت، وسط تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده مؤسسة كبرى لصناعة الذخائر يوم الجمعة.

وخلال زيارة مصنع للذخائر، استعرض كيم إنتاج القذائف والقدرة الإنتاجية وأعمال التحديث في النصف الأول من العام.

ودعا كيم إلى توسيع وتعزيز القدرة الإنتاجية من أجل “تلبية جميع متطلبات استراتيجية الدفاع الوطني وزيادة إنتاج قذائف قوية من نوع جديد لتلبية متطلبات الحرب الحديثة”، حسبما قالت وكالة الأنباء المركزية في بيان باللغة الإنكليزية.

كما أكد على الحاجة إلى تعزيز مستوى عملية الإنتاج الآلية لزيادة إنتاج قذائف جديدة.

(د ب أ)