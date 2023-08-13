سياسة | دولي

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تحسين “سريع” لقدرات إنتاج الصواريخ

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

سول: دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تحسين “سريع” لقدرات إنتاج الصواريخ في البلاد لتلبية مطالب وحدات خط المواجهة بشكل أفضل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة استمرت يومين أجراها في الآونة الأخيرة للمصانع التي تنتج صواريخ استراتيجية وقاذفات صواريخ وأسلحة عسكرية أخرى، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وجاءت الزيارة بعد أسبوع فقط من قيام الزعيم الكوري الشمالي بإجراء “توجيه ميداني” لمصانع الذخيرة الكبرى في الوقت الذي تعتزم فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء مناورات “أولتشي فريدوم شيلد” في وقت لاحق من الشهر الجاري، والتي نددت بها بيونغ يانغ باعتبارها “بروفة” غزو الشمال.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بيونغ يانغ تطلق صاروخين قبيل إحياء ذكرى انتهاء الحرب الكورية
25 - يوليو - 2023
بلينكن: الولايات المتحدة وحلفاؤها يعتزمون التصدي “لأي عدوان” من كوريا الشمالية
14 - يوليو - 2023
كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة جديدة على صاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب
13 - يوليو - 2023
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدّد
13 - أبريل - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية