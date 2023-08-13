زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تحسين “سريع” لقدرات إنتاج الصواريخ

سول: دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تحسين “سريع” لقدرات إنتاج الصواريخ في البلاد لتلبية مطالب وحدات خط المواجهة بشكل أفضل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة استمرت يومين أجراها في الآونة الأخيرة للمصانع التي تنتج صواريخ استراتيجية وقاذفات صواريخ وأسلحة عسكرية أخرى، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وجاءت الزيارة بعد أسبوع فقط من قيام الزعيم الكوري الشمالي بإجراء “توجيه ميداني” لمصانع الذخيرة الكبرى في الوقت الذي تعتزم فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء مناورات “أولتشي فريدوم شيلد” في وقت لاحق من الشهر الجاري، والتي نددت بها بيونغ يانغ باعتبارها “بروفة” غزو الشمال.

(د ب أ)