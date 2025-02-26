زعيم كوريا الشمالية يدعو لتحديث الجيش استعدادا لأي حرب

سول: قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في كوريا الشمالية الأربعاء إن الزعيم كيم جونغ أون دعا خلال زيارة لأكاديمية عسكرية إلى بناء جيش قوي وحديث لمجابهة أي حرب.

وجاءت زيارة كيم إلى أكاديمية كانغ كون العسكرية بعد أن أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. كما زار كيم هذا الأسبوع أيضا جامعة كيم إيل سونج للسياسة، وهي مؤسسة أخرى لتدريب كوادر من النخبة، ودعا إلى الولاء العسكري والتضحية.

وقالت المخابرات في كوريا الجنوبية إن زيارات أجراها كيم لتفقد وحدات عسكرية ووحدات تدريب ربما تكون في إطار استعدادات لإرسال المزيد من الجنود إلى روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم انتقد خلال زيارته الأحدث للأكاديمية العسكرية سوء الإدارة واستغلال المرافق التعليمية بالمنشأة، وقال إنها لم تتماش مع مساعي الحزب الحاكم إلى “الحداثة والشخصية المتقدمة” في بناء جيش قوي.

وأضافت الوكالة أنه حدد مهام لتجديد المرافق وزيادة التعليم مع التركيز على الممارسة العملية حتى يتعلم الطلاب عن “التجارب الفعلية للحرب الحديثة” ومن أجل إتقان استخدام الأسلحة المتقدمة والمعدات التقنية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله “الوضع الدولي الحالي… يتطلب من القوات المسلحة التأقلم بشكل كامل مع (متطلبات) الحرب”.

وحذر مسؤولون من كوريا الجنوبية في السابق من أن كوريا الشمالية ربما تستفيد من إرسال أسلحة وقوات للقتال في روسيا إذ سيكسبها ذلك الخبرة والاطلاع على العمليات في ساحة المعركة الحديثة.

(رويترز)