زعيم كوريا الشمالية يرفض قبول مساعدات إنسانية دولية رغم أضرار الفيضانات

سول: تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون برعاية المتضررين من الفيضانات الأخيرة في بلاده، دون تلقي أي مساعدة من المجتمع الدولي.

وأصدر كيم تلك التصريحات، أثناء زيارة مأوى مؤقت للسكان النازحين، في إقليم “بيونغان الشمالي”، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال زعيم كوريا الشمالية إن توفير رعاية للأطفال والتعليم لن يتوقف في المناطق المتضررة. وتعهد بنقل الفئة المعرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال والطلاب وكبار السن والأمهات مع الأطفال الصغار إلى بيونغ يانغ.

وبينما أعرب كيم عن امتنانه للمساعدات الإنسانية، التي قدمتها العديد من الدول والوكالات الدولية، قال إن كوريا الشمالية ستعمل على التعافي باستخدام قوتها وجهودها.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وروسيا والصين وكوريا الجنوبية، قد عرضت تقديم إمدادات إغاثة إلى كوريا الشمالية المتضررة من الفيضانات، في وقت سابق.

(د ب أ)