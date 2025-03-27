زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مسيرات انتحارية مزودة بالذكاء الاصطناعي

سول: أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على اختبار طائرات مسيرة انتحارية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم القول إن تقنيات التحكم في الوحدات المسيرة والذكاء الاصطناعي يجب أن تكون أولوية قصوى في مسار تطوير الأسلحة الحديثة.

وذكرت الوكالة أن كيم تفقد أيضا طائرات استطلاع مطورة قادرة على رصد أهداف تكتيكية مختلفة وأنشطة العدو برا وبحرا.

ونقلت عنه القول “مجال الوحدات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن تتصدر الأولويات وتخضع للتطوير مع تحديث القوات المسلحة”.

وقالت إنه شدد على أهمية الدفع ببرنامج وطني منسق وطويل الأمد ليأخذ زمام المبادرة في تسريع وتيرة تطوير الطائرات المسيرة الذكية ذات الاستخدامات العسكرية.

كثفت كوريا الشمالية جهودها في تطوير الطائرات المسيرة، في خطوة يُعتقد أنها جاءت في إطار تعاون عسكري متنامي مع روسيا خلال العام الماضي. ويُعتقد أن قوات كوريا الشمالية التي شاركت في حرب روسيا مع أوكرانيا خاضت معارك باستخدام طائرات مسيرة ما مكنها من تطوير قدراتها في ساحة المعركة.

(رويترز)