زعيم كوريا الشمالية يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

سيول: أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الخميس، أن الزعيم كيم جونغ أون، قاد بنفسه “دبابة قتالية من نوع جديد” خلال مناورات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ بالتوازي مع المناورات المشتركة التي تجريها سنوياً واشنطن وسيول.

وبثّت الوكالة صوراً بدا فيها الزعيم مرتدياً سترة جلدية سوداء ويحيّي العسكريين الذين ارتدوا الزي العسكري وهلّلوا فرحاً بلقائه، قبل أن يشرف على تدريبات “المسيرة التدريبية”.

وجرت هذه التدريبات بالذخيرة الحيّة وقد أشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقاً للمصدر نفسه.

وقالت الوكالة إنه بعد أن استعرض كيم أطقم الدبابات، “ركب دبابة قتال رئيسية من النوع الجديد، وتناول ذراع التحكم وقاد الدبابة بنفسه”.

وجرت هذه التدريبات عشية اختتام سيول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة “درع الحرية”.

وتشمل هذه المناورات خصوصاً تدريبات على اعتراض صواريخ والتصدي لهجمات جوية، في تدريبات سنوية تندّد بها باستمرار بيونغ يانغ التي تمتلك السلاح النووي.

وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بين سيول وواشنطن تدريبات على غزو محتمل لأراضيها.

وسبق لبيونغ يانغ أن ردّت على مناورات أمريكية- كورية جنوبية بإجراء تجارب أسلحة جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد أعرب كيم “عن ارتياحه الكبير لواقع أن دبابة القتال الرئيسية من النوع الجديد أثبتت بنجاح قوّتها الضاربة الممتازة للغاية”.

(أ ف ب)