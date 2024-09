زعيم كوريا الشمالية يهدي بوتين كلبين من سلالة محلية ويتبادلان قيادة سيارة ليموزين روسية- (صور وفيديو)

سول: ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخميس أن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية أهدى كلبين من سلالة بونغسان المحلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبونغسان هي سلالة من كلاب الصيد موطنها الأصلي في منطقة في شمال كوريا الشمالية.

وفي مقطع بثه التلفزيون المركزي الكوري الرسمي الخميس، ظهر كيم وبوتين وهما ينظران إلى الكلبين، اللذين كانا مربوطين بسياج مغطى بالورود.

وأظهر الزعيمان اهتماما مشتركا تجاه الحيوانات إذ أطعم كيم أحد الأحصنة قطعا من الجزر فيما ربت بوتين على رأسه. كما تبادلا قيادة سيارة ليموزين روسية الصنع من طراز أوروس الأربعاء.

JUST IN: 🇷🇺 🇰🇵 President Putin takes Kim Jong Un for a ride in a brand new Aurus Russian luxury car. pic.twitter.com/rd4MhdZPzo

— BRICS News (@BRICSinfo) June 19, 2024