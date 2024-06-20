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زعيم كوريا الشمالية يهدي بوتين كلبين من سلالة محلية ويتبادلان قيادة سيارة ليموزين روسية- (صور وفيديو)

20 - يونيو - 2024

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سول: ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخميس أن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية أهدى كلبين من سلالة بونغسان المحلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبونغسان هي سلالة من كلاب الصيد موطنها الأصلي في منطقة في شمال كوريا الشمالية.

وفي مقطع بثه التلفزيون المركزي الكوري الرسمي الخميس، ظهر كيم وبوتين وهما ينظران إلى الكلبين، اللذين كانا مربوطين بسياج مغطى بالورود.

وأظهر الزعيمان اهتماما مشتركا تجاه الحيوانات إذ أطعم كيم أحد الأحصنة قطعا من الجزر فيما ربت بوتين على رأسه. كما تبادلا قيادة سيارة ليموزين روسية الصنع من طراز أوروس الأربعاء.

وفي عام 2019، نشرت وسائل إعلام محلية صورا للزعيم الكوري الشمالي وهو يمتطي حصانا أبيض في جبل بايكتو أثناء تساقط الثلوج، وقد أثارت ضجة كبيرة على الإنترنت وأصبحت موضوعا شائعا للمقتطفات الساخرة (الميمز).

وشوهد وهو يمتطي حصانا أبيض مرة أخرى في فيديو دعائي عام 2022.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورا تم التقاطها لبوتين، الذي يهتم بلياقته البدنية، دون قميص عدة مرات وهو يمتطي حصانا بنيا ويرتدي نظارات شمسية وسلسلة ذهبية وسروالا عسكريا.

(رويترز)

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  1. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    يونيو 20, 2024 الساعة 1:06 م

    سؤال واين حزام الأمان ؟
    😂😉

    رد

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