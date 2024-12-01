زلة لسان محرجة لشيرين عبد الوهاب خلال حفلها في الكويت- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا ضمن فعالية سباق “ROAD RUSH” في مدينة الكويت، وذلك على مسرح لرياضة المحركات صمم خصيصا للحفل، حيث شهدت الأمسية حضورا جماهيريا كبيرا تحت شعار “كامل العدد”.

ويعد هذا الحفل الأول لشيرين في المنطقة بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات، حيث رافقها خلال الحفل فريق عمل ألبومها الأخير، الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، والشاعر بهاء الدين محمد، وقدمت خلال الأمسية مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة.

وبدأت شيرين الحفل بأغنية “حبيبي نساي”، وتلتها بـ”صبري قليل”، “مين اختار”، “زمان”، “ليلي يا ليل”، “الوتر الحساس”، وعندما وصلت الى أغنية “مشاعر”، عرضت صورا للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة في لحظات مؤثرة، حيث أظهرت شيرين مدى ارتباطها بالراحل واحترامها لإرثه الفني.

وأخطأت شيرين وهي تطالب جمهورها بقراءة الفاتحة لرحيم قائلة: “محمد رحيم اللي عامللي مشاعر، وصبري قليل والوتر الحساس وأنا في الغرام. يا رب تروح له إن شاء الله معلش. خلينا نعمل سيئة جارية”.

واعتذرت شيرين بعدها قائلة: “يا جماعة محدش يخليني أتكلم في المايك، حسنة جارية، والله العظيم هيسيبوا كل حاجة ودي هتبقى تريند دلوقتي”.

وتابعت: “يا جماعة أنا اتلخبطت، يا ريت اللي ينزل الفيديو اللي فيه ده أنا بعتذر، بلاش تخلوني أتكلم أنا فضيحة”.