زلزالان شديدان قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذير من تسونامي 

موسكو: وقع زلزالان بقوة 6,7 و7,4 درجات، الأحد، قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، ما أدى إلى إصدار إنذار بوقوع تسونامي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزالين يقع في المحيط الهادئ على مسافة 130 و155 كلم من مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

BREAKING: A magnitude 7.5 #earthquake in Russia’s Kamchatka Peninsula may have triggered a #tsunami that could arrive in Hawaii around 2:43 a.m. HST.

Magnitude unclear – could be several feet if a tsunami occurs.

Move away from docks/piers, and move boats past 180′ depth. pic.twitter.com/xZbS1t6d77

— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) July 20, 2025