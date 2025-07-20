سياسة | دولي

زلزالان شديدان قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذير من تسونامي 

منذ 41 دقيقة

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موسكو: وقع زلزالان بقوة 6,7 و7,4 درجات، الأحد، قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، ما أدى إلى إصدار إنذار بوقوع تسونامي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزالين يقع في المحيط الهادئ على مسافة 130 و155 كلم من مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

(أ ف ب)

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