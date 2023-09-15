زلزال المغرب.. انشقت الأرض فتفجرت ينابيعها- (فيديوهات)

أداسيل: رغم الموت والدمار اللذين خلفهما الزلزال الذي ضرب المغرب، الأسبوع الماضي، إلا أن انشقاق الأرض فجّر عددا من الينابيع في بعض المناطق المتضررة، ليمنح أملا جديدا في الحياة لسكانها.

وأخرجت الأرض عيونها في قرية “أغزر” التابعة لمدينة شيشاوة (وسط)، وعدد آخر من المناطق المتضررة من الزلزال، وبدأت مياهها في التدفق لتشكل أنهارا وجداول، أدخلت السعادة على نفوس الأهالي المكلومة.

وبحسب صحافيين ومقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت ينابيع مياه جديدة في قرية أغزر التابعة لمدينة شيشاوة وقرية إيمي نولاون، بإقليم ورزازات.

معجزة وسط المآسي.. سكان مناطق الزلزال في #المغرب يتفاجؤون بتفجر ينابيع من المياه العذبة، وبعودة الحياة إلى كثير من الينابيع الأخرى التي جفت منذ سنوات، إذ كان المغرب يعيش جفافا حادا في كثير من مناطقه للعام السادس على التوالي#فيديو#زلزال_المغرب pic.twitter.com/aV0ZPDhMrr — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 14, 2023

الماء بعد سنوات جفاف

كشف مصطفى إيحان (40 سنة) عن سعادته بتدفق المياه في قريته أغرز، التي كانت تعاني من الجفاف لسنوات.

وقال: “كان الماء قليلا لسنوات، لكن الآن يوجد خير كثير، والحمد لله ما أتى من عند الله فيه خير”.

وتدفقت المياه في أغرز في 4 مجارٍ مائية جديدة، من منبع ظهر بالمنطقة بعد الزلزال.

كما تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي، تدفق المياه من تشققات الجبال، إثر الهزة الأرضية بمناطق مختلفة بإقليم تارودانت، وورزازات.

الزلزال الذي ضرب #المغرب تسبب في انفجار ينابيع مياه جوفية قد تعوض المغرب عن أزمة الجفاف التي عاشتها لسنوات#يني_شفق pic.twitter.com/k1N2oIZRWe — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) September 15, 2023

وكان سكان هذه المناطق عانوا من الجفاف الحاد لسنوات متوالية، حيث سجلت الحكومة المغربية، العام الماضي، أدنى معدل لتساقط الأمطار منذ 41 سنة.

وتسبب التراجع المقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب، إلى بدء سعي الدولة لانتهاج سياسات لترشيد المياه، وفق معطيات رسمية.

وفي مايو/ أيار الماضي، ذكر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، أن حصة الفرد في المغرب من الماء “تراجعت إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، مقابل 2500 عام 1960، ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030”.

(الأناضول)