زلزال المغرب.. حجم الأضرار وقيمة المساعدات

مراكش- خالد المجدوب: بعد كل مِحنة منحة، هذا ما وقع للأقاليم المتضررة جراء الزلزال، فالمغرب رصد 120 مليار درهم (12 مليار دولار) لتنمية 6 أقاليم، فضلا عن منح مالية لإعادة الإسكان وتهيئة الطرق.

وبلغ عدد المتضررين من الزلزال في البلاد 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق، فيما يبلغ إجمالي سكان المغرب 36 مليون نسمة، بحسب المندوبية السلمية للتخطيط (حكومية).

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.

الجانب الرسمي

المغرب يخصص مبلغ 120 مليار درهم (12 مليار دولار) خلال 5 سنوات مقبلة، لتحقيق التعافي من الزلزال، تتعلق بستة أقاليم، وهي مراكش، والحوز، وشيشاوة، وأزيلال، وورزازات (شمال)، وتارودانت (وسط).

الحكومة المغربية أعلنت عزمها صرف 2500 درهم (250 دولارا) شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من سبتمبر الجاري ولمدة سنة.

الدعم سيشمل أيضا تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

الميزانية المخصصة للدعم المالي للأسر المنكوبة تصل نحو 8 مليارات درهم (800 ألف دولار)، وتشمل إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.

بعد الزلزال، أعلنت الحكومة المغربية، فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب (المركزي) بهدف تلقي المساهمات التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.

وبلغت تبرعات المساهمين في الحساب البنكي المخصص للمتضررين من الزلزال نحو 10 مليارات درهم (حوالي مليار دولار) حتى السبت الماضي.

مصادر التمويل ستكون من الحساب الخاص لفائدة متضرري الزلزال، والميزانية العامة للدولة، ومساهمات البلديات، وصندوق الحسن الثاني (حكومي)، والدعم والتعاون الدولي.

الحكومة المغربية تطلق وكالة مخصصة أسمتها وكالة “تنمية الأطلس الكبير” تعنى بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وصادق مجلس الحكومة المغربية الأربعاء، على مشروع المرسوم القاضي بإحداثها.

القوات المسلحة الملكية (الجيش) شيدت مستشفيات عسكرية بالمدن المتضررة لاستقبال الجرحى، على غرار مدينة تارودانت (وسط) وأمزميز (شمال).

الجانب غير الرسمي

سارعت الجمعيات غير الحكومية إلى الانتقال للمناطق المتضررة في المغرب، منها حملة وطنية نظمها مقاولون شباب تحت اسم “عملية أطلس” بمشاركة عدة جمعيات وأهمها “أفتاس للتنمية والتضامن”.

ساهمت الجمعيات في إيجاد حلول من أجل مساعدة المتضررين، مثل ربط قرى بشبكة الإنترنت عبر الفضاء، وتوفير الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية، وتوظيف البرامج الإلكترونية من أجل التنسيق في عملية الدعم والمساعدة.

تنوعت إعانات الجمعيات ما بين المأكل والملبس والخيم والحاجيات الضرورية.

تطوع المواطنون أفراد وجماعات لمساعدة الأهالي المتضررين.

ساهمت الجالية المغربية المقيمة بالخارج (المغتربون) في عملية الدعم، حيث أرسلوا مساعدات عبر السيارات والشاحنات.

وظف مؤثرون منصات التواصل الاجتماعي من أجل التوعية بحاجات المنطقة، فضلا عن طلبات الدعم وإيصالها للمناطق المتضررة.

الأهالي

عدد الدواوير (القرى) التي تضررت 2930، ما يمثل ثلث الدواوير في المنطقة.

بلغ عدد المساكن التي انهارت 59 ألفا و675، منها 32 بالمئة تهدمت كليا، فيما تهدمت المساكن الأخرى جزئيا، وفق مصادر رسمية.

عدد المتضررين من الزلزال بلغ 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق.

الأهالي يحاولون التأقلم مع الوضع الجديد، خاصة أنهم لم يعتادوا الحياة في المخيمات.

متاجر المدن المتضررة ومقاهيها تأثرت جراء الزلزال، حيث تراجعت أرباحها.

في مدينة مراكش (شمال)، وتارودانت (وسط) قامت السلطات بتجهيز دور الطلبة، التي استقبلت أزيد من 6000 تلميذ من البلدات والقرى المتضررة المجاورة.

التلاميذ يتابعون دراستهم في الخيم بالمناطق المتضررة.

تطوع العديد من المواطنين للعمل مع الجمعيات، التي وظفت حرفيين آخرين من أجل صناعة الخيام أو حاجيات المتضررين.

ساد تضامن بين أهالي المناطق المتضررة.

وتسعى الدولة، فضلا عن إعادة الإسكان، إلى تطبيق برنامج لتنمية الأقاليم المتضررة من خلال العديد من المشاريع.

(الأناضول)