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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مدينة ورزقان شمال غرب إيران

منذ 57 دقيقة

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أذربيجان (إيران): ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر مدينة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وأفاد تقرير لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، بأن الزلزال وقع فجر اليوم السبت وعلى عمق 9 كيلومترات. وقال مرتضى مينوئي، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية في مقابلة مع مراسل “إرنا”: تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة.

واضاف مينوئي: بالنظر إلى إعادة تأهيل الوحدات السكنية الحضرية والريفية في مدينة ورزقان، فإن احتمال الخسائر المالية والبشرية منخفض.

ويبلغ تعداد سكان مدينة ورزقان 45ألف نسمة.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37ألف قتيل و100 ألف مصاب.

(د ب ا)

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