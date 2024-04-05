زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة مدينة نيويورك.. وتوقف اجتماع مجلس الأمن دقيقة- (فيديو)

نيويورك: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 4.8 درجة وقع بالقرب من مدينة نيويورك، صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في اهتزاز المباني وفاجأ السكان في منطقة نادرا ما يحدث بها نشاط زلزالي ملحوظ، إلا أنه لم يسبب أي أضرار جسيمة فيما يبدو.
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان بالقرب من وايت هاوس ستيشن بولاية نيوجيرزي ووقع بعد الساعة 10:20 صباحا (14:20 بتوقيت غرينتش) بقليل على عمق 4.7 كيلومتر.
وأفاد مراسل “القدس العربي”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بأن الزلزال أدى إلى توقف اجتماع مجلس الأمن الدولي، المنعقد صباح اليوم، ليتم استئنافه بعد نحو دقيقة.
لحظة وقوع زلزال، هز قاعة مجلس الأمن الدولي أثناء كلمة منظمة “أنقذوا الطفولة” عن الوضع في قطاع #غزة. https://t.co/ZKNOLwi6SR pic.twitter.com/PXL1qMt1e0
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) April 5, 2024
عليهم اللعنة عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي نتمنى أن يصيبهم زلزال بقوة12 على سلم ريختر يهوي بمبنى الأمم المتحدة دفعة واحدة، والله ينصر فلسطين و يهزم دويلة الشر هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه رب العالمين المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀
لا اعرف لماذا اخترت مبنى الامم المتحدة الذي يتواجد فيه عشرات الاف البشر واغلبيتهم الساحقة غير امريكيين، وفيهم الصومالي والجيبوتي والغاني والجزائري والتونسي والليبي والافغاني والبوليفي والكويتي واللبناني والفلسطيني والبرازيلي والكوبي والباكستاني والتايلاندي. بعثة امريكا الى الامم المتحدة متواجدة في مبنى مقابل للامم المتحدة، وايضا مقابل الامم المتحدة هناك برج ترامب، لكن لا اعرف لماذا رغبت تحديدا ان ينهار مبنى الامم المتحدة الذي يتحفنا الدكتور عبد الحميد صيام من داخله بمقالات رائعة.
الهزة الزلزالية لم تكن في مدينة نيويورك بل في بلدة لبنان بولاية نيوجيرسي على بعد 50 ميلاً شرقي مدينة نيويورك وشعر بها سكان بوسطن شمالا وسكان واشنطن العاصمة جنوباً ،وأنا وجيراني في ضواحي نيويورك.، وهو حال من كان في مبنى الأمم المتحدة.