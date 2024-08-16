زلزال بقوة 4.8 درجة يهز الحدود بين الأردن وسوريا

عمان: قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 4.8 درجة هز منطقة الحدود الأردنية السورية اليوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وعدل المركز تقديره للزلزال، الذي شعر به السكان في أنحاء سوريا ولبنان، من 5.2 درجة في وقت سابق.

وقال المركز الوطني للزلازل في سوريا إن سكان مدينة سلمية في غرب البلاد شعروا بالهزة الأرضية، وذلك قرب المكان الذي ضربه زلزال بقوة 4.8 درجة في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، مما أثار حالة من الذعر مع إصابة العشرات لكن دون سقوط قتلى.

(رويترز)





