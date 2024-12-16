زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر- (فيديو)

الجزائر: ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بحسب ما أعلنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع اليوم الإثنين الساعة 09:01 بالتوقيت المحلي (0090 بتوقيت غرينتش)، مشيرا إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 3 كيلو متر شمال الزبوجة بولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية على ساحل البحر المتوسط.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الجزائرية أنه لم ترد على الفور أي تقارير بشأن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية.

(د ب أ)