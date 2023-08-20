سياسة | دولي | الولايات المتحدة

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

منذ 51 دقيقة

حجم الخط
0

لوس أنجلوس::  ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية شمالي لوس أنجلوس، الأحد، ليهز معظم أنحاء المنطقة، فيما يتأهب السكان لوصول العاصفة المدارية هيلاري.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار أو إصابات. ووقع الزلزال في الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي على بعد سبعة كيلومترات تقريبا شمال شرقي مدينة أوجاي في كاليفورنيا. وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية أقل في الشدة.

وقال المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) إنه لم يصدر أي تحذير باحتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال.

وهطلت الأمطار على أنحاء جنوب كاليفورنيا، الأحد، مع تحرك العاصفة هيلاري نحو الولاية بعد اجتياح شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في وقت سابق اليوم.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ثلاثة قتلى إثر اصطدام بين مروحيتي إطفاء وتحطّم إحداهما في كاليفورنيا- (فيديو)
7 - أغسطس - 2023
بعمر 83.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من صديقته الكويتية نور الفلاح
31 - مايو - 2023
مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار جماعي بمدينة موجاف الأمريكية
1 - مايو - 2023
إصابات في مسيرة مؤيدة لترامب في ولاية كاليفورنيا- (فيديو)
3 - أبريل - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية