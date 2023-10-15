زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال غربي أفغانستان

إسلام آباد: ضرب زلزال قوي غرب أفغانستان مجددا صباح الأحد، نفس المنطقة التي شهدت سلسلة من الزلازل القوية الاسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 2400 شخص.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات نصار أحمد إلياس إنه حتى الآن لقى شخص حتفه وأصيب 35 آخرون، وجرى نقلهم لمستشفى في الإقليم.

وقال صحافي محلي في الإقليم إن سيارات الإسعاف والسيارات الخاصة مازالت تنقل الضحايا للمستشفى الرئيسي في المدينة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي ترصد النشاط الزلزالي، أن قوة أحدث زلزال بلغت 6.3 درجة على مقياس ريختر. وقد وقع الزلزال الساعة (03:36 بتوقيت غرينتش) بالقرب من مدينة هيرات في غرب البلاد، وبالقرب من مركز الزلزال الذي وقع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وعلى عمق نحو ثمانية كيلومترات.

وقد ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بعد ذلك نفس المنطقة بعد 20 دقيقة من الزلزال الأول، على عمق نحو 12 كيلومترا.

وكانت سلسلة من الزلازل تتراوح قوتها ما بين 4.6 و6.3 درجة على مقياس ريختر قد ضربت نفس المنطقة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على عمق نحو 10 كيلومترات، مما أسفر عن مقتل نحو 2400 شخص، وتدمير ما لا يقل عن 20 قرية، وفقا لأحدث بيانات الحكومة التي تترأسها طالبان.

كما تعرضت نفس المنطقة لزلزال آخر بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 153 آخرين. وقد لحق الدمار بالمزيد من القرى فيما لا يقل عن ثلاث مناطق في إقليم هيرات.

(د ب ا)