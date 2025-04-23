زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة إسطنبول- (فيديوهات)

إسطنبول- أنقرة: ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات بحر مرمرة الأربعاء وقد شعر به سكان اسطنبول، من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار، حسبما أفادت السلطات التركية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث العامة التركية (أفاد) ووزير الداخلية علي يرلي كايا إنّ “زلزالا بقوة 6,2 درجات ضرب سيلفري على بحر مرمرة في اسطنبول”، قبل الساعة 13,00 (10,00 بتوقيت غرينتش) بقليل.

وشعر سكان أحياء المدينة البالغ عددهم 16 مليونا، بهزّتين على الأقل بفارق ثوانٍ بينهما.

وهرع آلاف الأشخاص إلى الشوارع في حالة من الذعر، ولم تعلن السلطات التركية سقوط ضحايا أو أضرار.

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب #إسطنبول ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة إسطنبول اليوم الأربعاء، وهو أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار لكن السكان أخلوا المباني. ويقع مركز الزلزال على بُعد نحو 80 كيلومتراً غرب إسطنبول.

وحذرت إدارة الكوارث… pic.twitter.com/dpLAxrwi98 — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) April 23, 2025

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنياته بالسلامة للمواطنين إثر الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول ظهر الأربعاء.

وعلم أردوغان بالزلزال أثناء استضافته وزير التربية والتعليم يوسف تكين والأطفال المرافقين له في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية الذي يوافق 23 أبريل/ نيسان من كل عام.

وبعد تلقيه إحاطة عن الزلزال، قال أردوغان للصحافيين: “أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب”.

زلزال يضرب بحر مرمرة… خوف وهلع بين الناس نرجو عدم البقاء في المنازل. الله يحمي الجميع ومن الممكن حدوث هزات ارتدادية.#اسطنبول #مرمرة pic.twitter.com/B5g4RdnAQk — Ahmed mr .x (@mrx91x) April 23, 2025

هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD): زلزال في بحر مرمرة بلغت قوته 6.2 درجات عند الساعة 12:49 أعقبه هزة ارتدادية بقوة 5.9 درجات في الساعة 12:51

-سكان #اسطنبول (كبرى المدن التركية) في الساحات العامة بعد تردداته بقوة في المدينة والولايات المجاورة في #تركيا #deprem #İstanbul pic.twitter.com/g34ljXnwMC — ناصر بن علي – Nasır Ali Oğlu (@NasirAliOglu) April 23, 2025

(وكالات)