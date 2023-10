زلزال بقوة 6,3 درجات يوقع قتيلًا وعشرات الجرحى غرب أفغانستان- (فيديو)

هرات (أفغانستان): أوقع زلزال بقوة 6,3 درجة غرب أفغانستان صباح السبت قتيلًا وعشرات الجرحى وفق مسؤولين عبروا عن خشيتهم من ارتفاع عدد الضحايا، مع ورود تقارير عن حدوث انزلاقات أرضية وانهيار مبان.

وأعقبت الزلزال أربع هزات ارتدادية كبيرة مركزها قريب من أكبر مدينة في المنطقة، حسبما أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقالت الهيئة الأمريكية إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس ريشتر.

وأفاد متحدث باسم حكومة طالبان أنّ السكان وأصحاب المتاجر فرّوا من المباني عندما وقع الزلزال الأول حوالي الساعة 11,00 صباحاً (6,30 بتوقيت غرينتش)، لكن لم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا.

وقال بشير أحمد (45 عاماً) لوكالة فرانس برس “كنّا في مكاتبنا وفجأة بدأ المبنى يهتزّ.. وحدثت تشققات في الجدران وانهار بعضها وأجزاء من المبنى”.

وأضاف “لا أستطيع الاتصال بعائلتي، الاتصالات بالشبكة مقطوعة. أنا قلق وخائف جدًا، كان الأمر مرعباً”.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الملا جان سايق لوكالة فرانس برس إن الحصيلة ما زالت “أولية” معربا عن خشيته من ارتفاعها نظرا “لوقوع انهيارات أرضية في المناطق الريفية والجبلية أيضا”.

وأضاف “في الوقت الحالي، ليست لدينا معلومات وافية”.

A powerful 6.1 magnitude #earthquake has struck western #Afghanistan, affecting Herat, Badghis, Farah provinces, and nearby areas. The quake occurred at approximately 11:10 AM local time,causing residents to evacuate their homes. 🌍🏠 pic.twitter.com/3Cto04gtLf

— Shailesh Gajula (@shailesh_gajula) October 7, 2023