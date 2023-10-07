زلزال بقوة 6,3 درجات يوقع قتيلًا وعشرات الجرحى غرب أفغانستان- (فيديو)

هرات (أفغانستان): أوقع زلزال بقوة 6,3 درجة غرب أفغانستان صباح السبت قتيلًا وعشرات الجرحى وفق مسؤولين عبروا عن خشيتهم من ارتفاع عدد الضحايا، مع ورود تقارير عن حدوث انزلاقات أرضية وانهيار مبان.

وأعقبت الزلزال أربع هزات ارتدادية كبيرة مركزها قريب من أكبر مدينة في المنطقة، حسبما أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقالت الهيئة الأمريكية إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس ريشتر.

وأفاد متحدث باسم حكومة طالبان أنّ السكان وأصحاب المتاجر فرّوا من المباني عندما وقع الزلزال الأول حوالي الساعة 11,00 صباحاً (6,30 بتوقيت غرينتش)، لكن لم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا.

وقال بشير أحمد (45 عاماً) لوكالة فرانس برس “كنّا في مكاتبنا وفجأة بدأ المبنى يهتزّ.. وحدثت تشققات في الجدران وانهار بعضها وأجزاء من المبنى”.

وأضاف “لا أستطيع الاتصال بعائلتي، الاتصالات بالشبكة مقطوعة. أنا قلق وخائف جدًا، كان الأمر مرعباً”.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الملا جان سايق لوكالة فرانس برس إن الحصيلة ما زالت “أولية” معربا عن خشيته من ارتفاعها نظرا “لوقوع انهيارات أرضية في المناطق الريفية والجبلية أيضا”.

وأضاف “في الوقت الحالي، ليست لدينا معلومات وافية”.

A powerful 6.1 magnitude #earthquake has struck western #Afghanistan, affecting Herat, Badghis, Farah provinces, and nearby areas. The quake occurred at approximately 11:10 AM local time,causing residents to evacuate their homes. 🌍🏠 pic.twitter.com/3Cto04gtLf — Shailesh Gajula (@shailesh_gajula) October 7, 2023

كارثة واسعة النطاق

في هذه الأثناء، وقفت حشود من النساء والأطفال في شوارع هرات الواسعة، بعيداً عن المباني الشاهقة، في اللحظات التي أعقبت الزلزال الأول والهزّات الارتدادية التي تلاحقت خلال أكثر من ساعة.

ويُخشى من وقوع مئات القتلى، وفقاً لتقرير أولي صادر عن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وأشار التقرير إلى أنّه “من المرجّح وقوع خسائر بشرية كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق”. وأضاف أنّ “الأحداث الماضية بهذا المستوى، تطلّبت استجابة على المستوى المحلي أو الوطني”.

وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي بأنّ عمق الهزة يبلغ فقط 14 كيلومتراً.

وتعتبر مدينة هرات الواقعة على بعد 120 كيلومتراً شرق الحدود مع إيران، العاصمة الثقافية لأفغانستان.

وهي عاصمة مقاطعة هرات التي يقطنها حوالي 1,9 مليون نسمة، وفقاً لبيانات البنك الدولي للعام 2019.

وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال بقوة 5,9 درجة إقليم باكتيكا الفقير. تسبب ذاك الزلزال بأكبر حصيلة للقتلى في أفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن.

وفي آذار/ مارس من هذا العام، قُتل 13 شخصاً في أفغانستان وباكستان بسبب زلزال بقوة 6,5 درجة وقع بالقرب من جورم في شمال شرق أفغانستان.

وتتعرّض البلاد بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وتعاني أفغانستان من أزمة إنسانية طاحنة، مع وقف المساعدات الأجنبية منذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021.

(أ ف ب)