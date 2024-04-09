زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شرق إندونيسيا ولا إنذار من تسونامي

جاكرتا: أعلن المرصد الأمريكي للزلازل أن زلزالا بقوة 6,6 درجات ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا مساء الثلاثاء.

ووقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة هالماهيرا فانس لا برنس، في مقاطعة جزر الملوك الشمالية عند الساعة 16,48 بالتوقيت المحلي (الساعة 09,48 ت غ) على عمق حوالي 33 كيلومترا بحسب المرصد الأمريكي. ولم يصدر أي إنذار من احتمال حدوث تسونامي.

ولم يُبلَّغ عن وقوع أضرار أو إصابات على الفور.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه “لا يوجد خطر بحدوث تسونامي”. لكن وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية حذرت السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية.

تشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ، حيث تصطدم الصفائح التكتونية.

ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا، ما أسفر عن مقتل 600 وشخصين لقي معظمهم حتفهم بسبب انهيار المباني أو بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات جزيرة سولاوسي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وتشريد الآلاف.

(أ ف ب)