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زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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الرباط: قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب اليوم الجمعة.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش المغربية.

ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

لكن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، عرضت اللحظات الأولى لحدوث الزلزال. وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة على المنصة أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.

وضرب الزلزال عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس (شمال).
و أظهرت  المقاطع المصورة التي بثتها منصات التواصل الاجتماعي، فإن المئات من المواطنين خرجوا إلى الشوارع.
وقالت صحف محلية إن زلزالا بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر هز مناطق مختلفة في البلاد.

(وكالات)

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  1. يقول محمد:
    سبتمبر 8, 2023 الساعة 11:53 م

    يا لطيف يا لطيف يا لطيف

    اللهم الطف بأهلنا في المغرب

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  2. يقول المرابط:
    سبتمبر 8, 2023 الساعة 11:56 م

    اللهم لطفك بعبادك … أتمنى السلامة للجميع

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  3. يقول حسن المغرب:
    سبتمبر 9, 2023 الساعة 12:05 ص

    الزلزال ضرب العديد من المدن المغربية منها أكادير مراكش الرباط الدار البيضاء خنيفرة مكناس……
    نرجو من الله اللطف والستر وحسن الخاتمة

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  4. يقول كريم:
    سبتمبر 9, 2023 الساعة 12:11 ص

    لا زلنا حتى الآن خارج البنايات ، أنا في مدينة الدار البيضاء ، اللهم لطفك ، زلزال ضرب معظم المغرب بدرجات متفاوتة وأثار الرعب في السكان خاصة بأݣادير التي لها سابقة مفجعة في زلزال 1960

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  5. يقول مليك الجزائري:
    سبتمبر 9, 2023 الساعة 12:19 ص

    اللطف و السلامة يا رب ..ان شاء الله ما يكونش ضحايا

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  6. يقول هشام-رباط الانوار:
    سبتمبر 9, 2023 الساعة 12:25 ص

    اللهم لطفك يارب العالمين. رحمة وسلاما على عبادك. هناك اخبار ان الزلزال وصل لاجزاء من اسبانيا و البرتغال والله اعلم

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  7. يقول الحسن من العيون-المغرب:
    سبتمبر 9, 2023 الساعة 12:27 ص

    هنا في العيون ولله الحمد والمنة لم نستشعر أي شيئ، نسأل الله اللطف والسلامة لعباده وان ينجي بلدنا المغرب وبلاد المسلمين من الزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن.

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