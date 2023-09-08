زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب- (فيديوهات)

الرباط: قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب اليوم الجمعة.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش المغربية.
ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.
لكن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، عرضت اللحظات الأولى لحدوث الزلزال. وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة على المنصة أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.
بعض الأضرار الزلزال الذي ضرب بقوة 6.9 ريختر وعمق ضحل في #المغرب 🇲🇦 9/9/2023 pic.twitter.com/lEwS3k966X
— راصد الزلازل والبراكين 2023 (@Hgffkk6) September 8, 2023
وضرب الزلزال عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس (شمال).
و أظهرت المقاطع المصورة التي بثتها منصات التواصل الاجتماعي، فإن المئات من المواطنين خرجوا إلى الشوارع.
وقالت صحف محلية إن زلزالا بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر هز مناطق مختلفة في البلاد.
المغرب بعد دقائق من الزلزال…
خروج السكان من منازلهم خوفاً من حدوث هزات وسقوط المباني عليهم.pic.twitter.com/sRJ2m7BFFR
— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 8, 2023
عااااجل 🚨🚨🚨🚨🚨
زلزال قوي ف #المغرب انهيار بيوت فوق اهل البيت
اللهم احفظهم 🤲🏻🤲🏻🤲🏻#السعودية_كوستاريكاِ
#سكربت64 pic.twitter.com/mixXJxDB59
— عساف (@Sa91af) September 8, 2023
(وكالات)
يا لطيف يا لطيف يا لطيف
اللهم الطف بأهلنا في المغرب
اللهم لطفك بعبادك … أتمنى السلامة للجميع
الزلزال ضرب العديد من المدن المغربية منها أكادير مراكش الرباط الدار البيضاء خنيفرة مكناس……
نرجو من الله اللطف والستر وحسن الخاتمة
لا زلنا حتى الآن خارج البنايات ، أنا في مدينة الدار البيضاء ، اللهم لطفك ، زلزال ضرب معظم المغرب بدرجات متفاوتة وأثار الرعب في السكان خاصة بأݣادير التي لها سابقة مفجعة في زلزال 1960
اللطف و السلامة يا رب ..ان شاء الله ما يكونش ضحايا
اللهم لطفك يارب العالمين. رحمة وسلاما على عبادك. هناك اخبار ان الزلزال وصل لاجزاء من اسبانيا و البرتغال والله اعلم
هنا في العيون ولله الحمد والمنة لم نستشعر أي شيئ، نسأل الله اللطف والسلامة لعباده وان ينجي بلدنا المغرب وبلاد المسلمين من الزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن.