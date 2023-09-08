زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب- (فيديوهات)

الرباط: قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب اليوم الجمعة.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش المغربية.

ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

لكن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، عرضت اللحظات الأولى لحدوث الزلزال. وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة على المنصة أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.

بعض الأضرار الزلزال الذي ضرب بقوة 6.9 ريختر وعمق ضحل في #المغرب 🇲🇦 9/9/2023 pic.twitter.com/lEwS3k966X — راصد الزلازل والبراكين 2023 (@Hgffkk6) September 8, 2023

وضرب الزلزال عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس (شمال).

و أظهرت المقاطع المصورة التي بثتها منصات التواصل الاجتماعي، فإن المئات من المواطنين خرجوا إلى الشوارع.

وقالت صحف محلية إن زلزالا بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر هز مناطق مختلفة في البلاد.

المغرب بعد دقائق من الزلزال… خروج السكان من منازلهم خوفاً من حدوث هزات وسقوط المباني عليهم.pic.twitter.com/sRJ2m7BFFR — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 8, 2023

(وكالات)