زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي- (فيديوهات)

طوكيو: قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات ضرب شمال وسط اليابان اليوم الاثنين.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما.

وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو خمسة أمتار وصلت إلى نوتو في مقاطعة إيشيكاوا.

وذكرت إن إتش كيه أن أمواجا يزيد ارتفاعها عن متر واحد ضربت ساحل مدينة واجيما في إيشيكاوا.

وأضافت أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية قالت إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.

(رويترز)

🚨#BREAKING: A powerful 7.8 magnitude earthquake has hit western Japan tsunami warnings have been declared 📌#Niigata | #Japan Currently, tsunami warnings have been issued in parts of western Japan after a powerful 7.6 magnitude earthquake, followed by a 6.2 magnitude… pic.twitter.com/iOQqOPF1VO — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 1, 2024

WATCH: 7.6-magnitude earthquake hits western Japan. Reports of damage coming in pic.twitter.com/g2C1Fxetb4 — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese TV urging people to run immediately to higher ground! This is serious. 5m waves expected in Ishikawa. #japan #earthquake pic.twitter.com/Y8h4Vbe8c8 — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024