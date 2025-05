زلزال بقوة 7.4 قبالة الساحل الجنوبي لتشيلي يثير خطر تسونامي- (صور وفيديو)

سنتياغو (تشيلي): ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 7.4 درجة ضرب اليوم الجمعة ممر دريك الواقع بين كيب هورن والقارة القطبية الجنوبية على عمق 10 كيلومترات فقط.

ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والتعامل معها في تشيلي إلى إخلاء منطقة ساحلية في ماغايانيس في أقصى جنوب البلاد بسبب خطر وقوع تسونامي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إخلاء هادئا للسكان بينما تدوي صفارات الإنذار في الخلفية. وتوقعت هيئة المسح الهيدروجرافي والمحيطي في تشيلي أن تصل الأمواج إلى قواعد في قارة أنتاركتيكا ومدن في أقصى جنوب تشيلي خلال الساعات المقبلة.

Tsunami alert going off in areas near the coast of Magallanes, Chile, in Puerto Williams, near Ushuaia, Argentina after the M7.4 earthquake…pic.twitter.com/9MOGH0RQWP

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 2, 2025