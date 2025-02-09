منوعات | أبيض و أسود

زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي 

9 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

واشنطن: ضرب زلزال بلغت قوته 7,6 درجات البحر الكاريبي، السبت، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما استدعى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في كوبا وهندوراس وجزر كايمان لفترة وجيزة.

ووقع الزلزال في قلب البحر الكاريبي. وكان متوقعاً أن تصل الأمواج إلى 3 أمتار في كوبا، وإلى متر واحد في هندوراس وجزر كايمان، وفقاً لمركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ الذي وضع في البداية أيضا تسع دول أخرى في حالة تأهب.

وتم رفع حالة التأهب في الساعة 02,00 بتوقيت غرينتش دون الإبلاغ عن أي أضرار.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، ضرب زلزالان قويان قبالة الساحل الجنوبي لكوبا، ولكن دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

منطقة غربي تركيا تشهد أكثر من 200 هزة ارتدادية بعد زلزال بقوة 6.1 درجة
11 - أغسطس - 2025
مكتب اللاجئين بالخارجية الأمريكية سيتولى تقديم المساعدات في حالات الكوارث
22 - مايو - 2025
هزة أرضية قوية تضرب مصر وتذكّر المواطنين بزلازل 1992
14 - مايو - 2025
قياس حجم الزلازل وشدتها
29 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية