زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي 

واشنطن: ضرب زلزال بلغت قوته 7,6 درجات البحر الكاريبي، السبت، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما استدعى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في كوبا وهندوراس وجزر كايمان لفترة وجيزة.

ووقع الزلزال في قلب البحر الكاريبي. وكان متوقعاً أن تصل الأمواج إلى 3 أمتار في كوبا، وإلى متر واحد في هندوراس وجزر كايمان، وفقاً لمركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ الذي وضع في البداية أيضا تسع دول أخرى في حالة تأهب.

وتم رفع حالة التأهب في الساعة 02,00 بتوقيت غرينتش دون الإبلاغ عن أي أضرار.

🚨#BREAKING: Tsunami alerts and warnings have been issued for all coastlines along the Caribbean Sea after a massive 8.0-magnitude earthquake struck⁰⁰📌#Caribbean ⁰

Just moments ago, a massive 8.0-magnitude earthquake struck the Caribbean Sea. The Tsunami Warning Center has… pic.twitter.com/82K6FqkeW8 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 8, 2025

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، ضرب زلزالان قويان قبالة الساحل الجنوبي لكوبا، ولكن دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.

(أ ف ب)