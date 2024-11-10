زلزال جديد بقوة 6.8 درجات يضرب كوبا

هافانا: ضرب زلزال جديد بقوة 6,8 درجات جنوب كوبا الأحد بحسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، بعيد هزة أولى على عمق ضحل لم تؤد إلى انذار باحتمال حصول موجة تسونامي.

وقال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إن الهزة الثانية وقعت على عمق 23,5 كيلومترا في البحر على بعد حوالى 25 ميلا بحريا عن ساحل بارتولوميه ماسو وبالقرب من الهزة الأولى التي وقعت قبل ساعة وبلغت قوتها 5,9 درجات.

وأفاد سكان في المنطقة بأن الزلزال كان أقوى من أي زلزال آخر شهدوه. وأضافوا أن المنازل والمباني اهتزت بشدة وأن الأطباق سقطت من فوق الأرفف. ووردت تقارير عن وقوع أضرار في بيلون قرب مركز الزلزال.

وكثير من منازل المنطقة ومبانيها قديمة وعرضة للخطر.

وذكرت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 14 كيلومترا. وأضافت الهيئة أنها رصدت زلزالا آخر قوته 5.9 درجة في مكان قريب قبل ساعة.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه من غير المتوقع وجود تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال.

(وكالات)