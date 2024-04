قتلى وجرحى في زلزال هو الأعنف في تايوان منذ 25 عاما- (صور وفيديوهات)

تايبيه: أعلنت السلطات التايوانية أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم الأربعاء وأصيب أكثر من 800 علاوة على فقدان 50 شخصا في زلزال قوي ألحق أضرارا بعشرات المباني ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي وصولا إلى اليابان والفلبين قبل إلغائها.

وقال مسؤولون إن الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود، وحذروا من احتمال وقوع المزيد من الهزات في الأيام المقبلة.

وقال وو تشين فو مدير مركز تايبيه لرصد الزلازل إن “الزلزال قريب من اليابسة وضحل. شعر به السكان في كل أنحاء تايوان وفي الجزر”.

ويبدو أن معايير البناء الصارمة والتوعية من كوارث ساهمت في تفادي كارثة كبرى في الجزيرة التي كثيرا ما تتعرض لزلزال لوقوعها قرب تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية.

وقال وو إن الزلزال هو الأقوى منذ ذلك الذي ضرب الجزيرة بقوة 7,6 درجات في أيلول/ سبتمبر 1999 موديا بنحو 2400 شخص في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الجزيرة.

والزلزال بقوة 7,4 درجات الأربعاء ضرب قبيل الساعة 8,00 صباحا بالتوقيت المحلي (00,00 ت غ) وحدد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي مركزه على مسافة 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 34,8 كيلومترا.

🚨BREAKING: Multiple buildings have collapsed in Taipei, Taiwan after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings pic.twitter.com/BmHrHXMoXA — Suppressed Voice (@SuppressedNws) April 3, 2024

وقتل ثلاثة أشخاص كانوا ضمن مجموعة من سبعة أشخاص على طريق للتنزه في التلال المحيطة بالمدينة، بعدما سحقتهم صخور انهارت بسبب الزلزال، بحسب مسؤولين.

وقتل سائق شاحنة بعدما جرف انهيار أتربة عربته لدى اقترابها من نفق في المنطقة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من أنحاء البلاد أظهرت مبان كانت تتمايل مع وقوع الزلزال.

وقال كيلفن هوانغ أحد نزلاء فندق في العاصمة تايبيه الذي هرع إلى ردهة المصعد في الطابق التاسع “أردت أن أهرب إلى الخارج لكنني لم أكن ارتدي ملابسي. كان الزلزال قويا جدا”.

وعرض التلفزيون المحلي صورا مؤثرة لمبان متعددة الطوابق مائلة في مدينة هوالين وأماكن أخرى بعد انتهاء الزلزال.

كما عرض مشاهد تظهر جرافات تزيل الصخور على الطرق المؤدية إلى مدينة هوالين الساحلية المحاطة بالجبال والتي تعد نحو 100 ألف شخص، بعدما قُطعت بسبب انزلاقات تربة.

وطلبت الرئيسة تساي إنغ وين من الحكومات المحلية والمركزية التنسيق فيما بينها وقالت إن الجيش الوطني سيقوم بتقديم المساعدة.

وأكد جهاز الإطفاء الوطني حصيلة القتلى مضيفا أن نحو 60 شخصا عولجوا من إصابات نتيجة الزلزال.

7 dead, over 700 injured as big earthquake hits Taiwan, strongest in 25 years At least seven people died after an earthquake measuring 7.4 on the Richter scale struck Taiwan on Wednesday, the strongest to hit the country in 25 years.#Taiwan pic.twitter.com/ZrVZULIic8 — Sumit (@SumitHansd) April 3, 2024

وصولا إلى دول الجوار

وفي تايوان واليابان والفلبين، أعلنت السلطات في البداية تحذيرات من تسونامي قبل أن ترفعها قرابة العاشرة صباحا (02,00 ت غ). وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إن التهديد “انتهى إلى حد كبير”.

وفي العاصمة توقفت خدمة المترو لفترة وجيزة واستؤنفت خلال ساعة. وتلقى الأهالي رسائل من مسؤوليهم المحليين تنبههم إلى ضرورة التحقق من أي تسرب للغاز.

وكثيرا ما تتعرض تايوان لزلازل نظرا إلى وقوع الجزيرة قرب تقاطع صفيحتين تكتونيتين، فيما تسجل اليابان المجاورة حوالي 1500 هزة كل عام.

وعلى الجانب الآخر من مضيق تايوان، قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مقاطعة فوجيان في شرق الصين المحاذية لغوانغدونغ جنوبا، وفي أماكن أخرى إنهم شعروا أيضا بهزات قوية.

كما أفاد أهالي هونغ كونغ بأنهم شعروا بالزلزال.

It is really terrible to see the kind tremors the people of Taiwan woke to today. #Taiwan #earthquake pic.twitter.com/LmLhTNuMNi — ✨ HeroesDontExist! (@humaneGPT) April 3, 2024

وأعلنت الصين التي تعتبر تايوان مقاطعة تابعة لها، أنها “تتابع من كثب” تداعيات الزلزال وأنها “على استعداد لتقديم مساعدات الإغاثة من الكارثة”، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتوقفت عمليات الانتاج في شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق، لفترة وجيزة في بعض المرافق، حسبما أكد مسؤول في الشركة لوكالة فرانس برس، فيما أوقف العمل في مواقع بناء مرافق جديدة طوال اليوم.

وغالبية الزلازل التي تضرب المنطقة خفيفة، وتختلف الأضرار الناجمة عنها بحسب عمقها ومواقعها.

وقوة موجات التسونامي التي يمكن أن تبلغ سرعتها مئات الكيلومترات في الساعة، رهن بعوامل متعددة.

وأكبر زلزال شهدته اليابان على الإطلاق بلغت شدته 9 درجات وضرب تحت البحر في آذار/ مارس 2011 قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، محدثا تسونامي أودى بنحو 18,500 شخص بين قتيل ومفقود.

وتسببت تلك الكارثة بانهيار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما النووية محدثة أسوأ كارثة في اليابان في فترة ما بعد الحرب وأخطر حادث نووي منذ تشرنوبيل.

وتعرضت اليابان لزلزال قوي يوم رأس السنة هذا العام بلغت شدته 7,5 درجات وضرب شبه جزيرة نوتو موديا بأكثر من 230 شخصا، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبان قديمة.

WATCH: Dashcam captures 7.4 quake on highway in eastern Taiwan pic.twitter.com/P6oJetpML7 — BNO News (@BNONews) April 3, 2024

(أ ف ب)