زلزال قوي يهز نيبال ومقتل 128 شخصا على الأقل- (فيديوهات)

كاتماندو: قال مسؤولون السبت إن ما لا يقل عن 128 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في نيبال عندما ضرب زلزال قوي منطقة جاجاركوت في غرب البلاد حيث انهارت منازل في المنطقة واهتزت مبان في نيودلهي بالهند المجاورة.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن الزلزال وقع عند الساعة 11:47 مساء بالتوقيت المحلي (18:02 بتوقيت غرينتش) أمس الجمعة وبلغت قوته 6.4 درجات. لكن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض قال إن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجات في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته عند 5.6 درجات.

وهذا الزلزال هو الأكثر دموية منذ عام 2015 عندما قتل نحو تسعة آلاف شخص جراء زلزالين في الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا. وأدى الزلزالان إلى تحويل مدن بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.

An earthquake with an estimated magnitude of 6.8 struck near Paink, Nepal, on Friday at 11:32 pm local time. The tremors from the quake were felt in several regions including Nepal, India, China, and even the national capital region of Delhi, leaving residents in a state of shock

ويخشى المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد القتلى جراء زلزال الجمعة لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال والتي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو حيث شعر السكان أيضا بهزات. ويبلغ عدد سكان تلك المنطقة 190 ألف نسمة وتنتشر قراها في التلال النائية.

وقال هاريش شاندرا شارما المسؤول في منطقة جاجاركورت لرويترز عبر الهاتف إن “عدد المصابين قد يصل إلى المئات والوفيات قد ترتفع أيضا”.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن 92 شخصا قتلوا في جاجاركوت و36 في منطقة روكوم الغربية المجاورة وكلاهما في إقليم كارنالي. وكان مركز الزلزال في قرية راميداندا.

وقال مكتب رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال إن رئيس الوزراء توجه جوا إلى المنطقة في وقت مبكر اليوم مع فريق طبي عسكري من 16 عضوا للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة.

وعبّر داهال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن حزنه العميق للخسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال وأمر الأجهزة الأمنية ببدء عمليات الإنقاذ والإغاثة على الفور.

(رويترز)

Horrific night in parts of Jajarkot & Rukum West as Strong Earthquake of Magnitude 6.4 hit the region late last night

Atleast 129 casualties reported so far and many houses collapsed , visuals from Khalanga of Jajarkot#NepalEarthquake #Nepal pic.twitter.com/al576oBiJU

