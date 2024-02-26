زملط: نفاق غربي في التعاطي مع جريمة الإبادة

لندن – «القدس العربي»: انتقد عشرات الباحثين والأكاديميين والصحافيين «ازدواجية المعايير» لدى الدول الغربية في تعاملها مع قضية فلسطين، وذلك خلال ندوة خاصة انعقدت في العاصمة البريطانية لندن، بحضور سفير دولة فلسطين حسام زملط وعدد من الأكاديميين والخبراء والباحثين في العلوم السياسية.

وناقشت الندوة التي نظمها «منتدى التفكير العربي» مساء السبت، ظاهرة «ازدواجية المعايير» لدى الدول الغربية وكذلك متلازمة «التفوق الاستشراقي لدى الغرب»، وكيف يتم تصوير اسرائيل دوما في الدول الغربية على أنها «ضحية» وأنها تقوم بالدفاع عن نفسها.

وشارك في الندوة كل من عالم الاجتماع السياسي أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة «السوربون» الفرنسية الدكتور برهان غليون، إضافة الى الأستاذ في جامعة «ساواس» البريطانية الدكتور جلبير الأشقر، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة «وستمنستر» عاطف الشاعر، فيما شهدت مداخلات مهمّة قدمها عدد من الأكاديميين والمختصين من بينهم رئيس حركة التضامن مع فلسطين البروفيسور كامل حواش، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عارف عبيد، والأستاذ في جامعة بريستول الدكتور محمد عودة، والطبيب والناشط المعروف الدكتور محمد النجار.

وقال السفير زملط لدى افتتاح الندوة إن «النفاق الغربي» في التعاطي مع حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية أدى الى خيبة أمل كبيرة.

وأكد أن بداية الانعتاق من الاحتلال هي إنهاء الحصار الإعلامي المفروض على فلسطين، وتعرية المظالم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأجمع المتحدثون في الندوة على أن حرب الابادة الاسرائيلية الحالية التي تستهدف غزة كشفت ازدواجية المعايير الغربية، وحجم التماهي الغربي مع اسرائيل وتأييد احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون الدكتور برهان غليون إنه «بعد نصف ساعة من عملية طوفان الأقصى، بدأ القادة الغربيون في الذهاب أو التواصل مع إسرائيل، كما انحاز الإعلام الغربي بشكل سافر إلى جانب الرواية الصهيونية، وأصبح مدافعا عنها وعن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».

أما الدكتور جلبير الأشقر فقال: «نحن أمام كارثة هائلة، نحن نتكلم عن حرب إبادة وعن نكبة جديدة. أكثر من حجم القتل هو حجم إزالة غزة الفلسطينية، ومن هذه الناحية الشبه بنكبة 48 ليس القتل والتهجير فقط، بل أيضا التدمير».

وأضاف: «ما ألقته إسرائيل من سلاح في غزة يساوي قنبلتين ذريتين من عيار قنبلة هيروشيما الذرية، وهو ما يجعلنا فعلا أمام عملية إبادة حقيقية. الإبادة التي لم تقتصر على البشر، بل تشمل أيضا المعالم الحضارية».