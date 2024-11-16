زميل لمرشح ترامب لوزارة الدفاع صنّف هيغسيث بأنه يشكل “تهديدا داخليا” محتملا

واشنطن: أفاد زميل عسكري بأن المذيع في قناة فوكس نيوز والمحارب السابق في الحرس الوطني الذي رشحه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون)، بيت هيغسيث، كان يشكل “تهديدا داخليا” محتملا، وذلك بسبب وشم على جسده يرتبط بمنظمات التفوق الأبيض.

وقال هيغسيث، الذي قلل من أهمية دور العسكريين والمحاربين القدامي في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، وانتقد محاولات البنتاغون اللاحقة للتصدي للتطرف في صفوف الوزارة، إن وحدة الحرس الجمهوري بمقاطعة كولومبيا قامت باستبعاده من حراسة تنصيب الرئيس جو بايدن في يناير/ كانون الثاني 2021.

وزعم المرشح أن وشم الصليب على صدره تسبب في وصفه على نحو غير عادل بأنه متطرف.

وفي الآونة الأخيرة، أتاح زميل له من عناصر الحرس الوطني، والذي كان يشغل منصب مدير أمن الوحدة وعضو فريق مناهض للإرهاب في ذلك الوقت، لوكالة أسوشيتند برس، الاطلاع على رسالة بالبريد الإلكتروني كان قد أرسلها إلى قيادة الوحدة تشير إلى وشم مختلف تستخدمه جماعات تفوق البيض، معربا عن قلقه من أن هذا يشير إلى أن هيغسيث يشكل “تهديدا داخليا”.

(أ ب)