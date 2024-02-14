زها حديد… فنَّانةٌ تشكيليَّة معمارية

زها حديد ليست مهندسةً معمارية فقط، بل، كما أتمثَّلُها دائماً، هي فنانة تشكيلية معمارية، من قبيل الفنانين السرياليين والتكعيبيين الكبار، الذين كانوا يميلون إلى الأشكال الهُلامية، أو ما لا يمكن تحديد هويته أو شكله بسهولة، بمقارنته بغيره مما يوجد في الطبيعة، فالهوية والشكل عند زها حديد، فنيان جماليان، وهُما ابتكار زُها، بما تُضْفِيه أشكالها على الفضاء من إبداع، لا يقتصر على العمارة في ذاتها، بل على المكان والزمان معاً، المكان من حيث ما يُضْفِيه عليه من خصوصية تُغَيِّر ملامحه، وتُغَيِّر طبيعتَه، ورؤيته البصرية، وبما تُضْفِيه هذه الأشكال على الزمان نفسه من تَغَيُّرات وتبدُّلات، من حيث الضوء والظل، ومن حيث الألوان التي هي ألوان طبيعية، لكنها ألوان تخرج عن طبيعتها، بما يحدث فيها من انعكاساتٍ على مواد البناء، أو مواد الرَّسْم والتشكيل بالأحرى.
دائماً، كلما وقَفْتُ أمام عمل من أعمالها، وهي، في حقيقتها ليست بنايات، كما يحدث أن أجد عند غيرها من المعماريين، بل هي أعمال فنية بديعة، تتغيَّر رؤيتها بما يتغيَّر به النَّهار نفسه، بين الصباح والمساء، وبما تتغيَّر به الفُصول الأربعة نفسها، وتتغيَّر به زاويا النَّظَر. فَكُلّ زاوية، كأنها عمارة أخرى، أو عمل آخر، لأنَّ زها حديد، لا تُكرِّر نفسَها، أو لا تُكرَّر أعمالها، فهي حريصة على الخلق والإبداع.
يمكن، في هذا السِّياق الفنِّيّ الجمالِيّ أن أتحدَّث عن شعرية المعمار، أو شعرية هذه الأعمال التشكيلية المعمارية عند هذه المهندسة الفنانة، فعَمُلها، ونحن نتمعَّنُ فيه بِعُمْق وتأنٍّ، هو كتابة، وهو لُغَة، وعلامات، ورموز، تستمدّ إبداعيتها من طبيعة ما تختلقه من أشكال، بعضُها كأنَّها مصنوع باليَد، بأشكالها المَخْرُوطيَّة، وبما تُوحِي به من تعرُّجات، وتَفْضِية خرائِطِية، أو مَتاهِيَّة لا تستنفدها العين، لما فيها من تَشَابُكات وتصادِياتٍ.
لا يمكن رؤية واحِد من أعمالها دُفْعَةً واحِدَة، بل إنّنا نحتاج إلى أكثر من زيارة، وأكثر من زاوية، وأكثر من لحظة من لحظات النهار، وكذلك الليل، فليست أعمالها التشكيلية المعمارية هي نفسها في كل الأوقات، كما يحدثُ في عمارة ما بعد الحداثة، التي اعتمدت في موادها على الزُّجاج الذي ينعكس عليه الضوء والظل، ويمنح العمارة أكثر من وجه، وأكثر من واجهة، ويُوسِّع فضاءاتها ومساحاتها بصرياً.
زُها حديد، ابتكرت عمارةً غير مسبوقة، ما جعلها فنَّانَة معمارية عالمية، لا تذهب إلى بلد من بلدان العالَم، في أوروبا، أو في آسيا، أو في العالم العربيّ، دون أن تجد يَدَها فيها، أو ما أنشأتْه فيها من جمال. فأعمالها، في أي مكان تكون فيه، هي متاحف في الهواء الطلق، وهِيَ تجريبٌ في الشكْل والمادة، وفي المحتوى.
ولعلَّ البقاء خارِج هذه العمائر، والنَّظَر إليها في ضوء الشمس، أو ظلمة الليل، لا يكفي لاكتشاف كُنْه هذه الأعمال الفنية المعمارية، فما لم ندخُل إليها، فلن نكتشف ما يربط الداخِل بالخارج، أو العُمْق بالسطح. وهذه من خِصال ابتكاراتها، فعمارتها تُشْبِه متاهةً، من يدخل إليها، عليه أن يعرف كيف يتحرك فيها، وكيف يستمدّ من جمالها ما يملأ رويته بطرافتها الفنية، وما تكْتَنِهُه من أشكال، ومن تعرُّجات، والتواءات، فهي، في السياق المعماري التاريخِي لنَسَب زها حديد، تُشْبِه ما عرفْناه وقرأناه عن بُرْج بابل، لكن أبْراج زها حديد، هي أبراجٌ بابلية مُفْعَمَة بالخيال، وبالدَّهْشَة، وبنشوة الاكتشاف.
لا تفصل زها حديد، في أعمالها التشكيلية المعمارية الإنسان، عمارتَها عن الإنسان، أو تفصل الإنسان عن العمارة، فهي، بقدر ما تجعل الإنسان يكتشف عظمة العمارة، يكتشف أنَّ هذه العمارة فيها حياة، وفيها نبض، وفيها حركية وامتداد، وهي تتجدَّد من تلقاء ذاتها، وفيها روح ونَفَسٌ، بنفس روح ونفس الإنسان، وهذا ما يجعل من هذه المرأة تكون واحدةً من كبار الفنانين المعماريين، لا المهندسين الذين يحرصون على ملء الفراغات فقط، بل هي تُـجَمِّل المكان، وتُضْفِي على الفضاء لمسةً، أو خُضْرَةً من نوع خاصّ، هي ما يطبع المكان بتوقيعه، لِيُعْرَف المكان بعمارة زها حديد، وليست العمارة التي تُعْرَف بالمكان.
شاعر مغربي
تحية جميلة لك استاذ صلاح…مقالة ذكية وأكثر من رائعة لامست فيها الشكل والشغف وبواطن أعمال الراءعة زها حديد وانا اقرا كلماتك ووصفك السيالي بأنها فنانة تشكيلية وانا أفضل تسميتها بالمهندسة التشكيلية جمعا بين الهندسة والفن ..اقول وانا اقرا مقالتك برز من ذاكرتي ذلك النصب التشكيلي الفني الراءع للطبيب الجراح والفنان التشكيلي د. علاء بشير وهو بالمناسبة كان الطبيب الخاص لشهيد الأضحى صدام حسين رحمه الله. في نصب علاء بشير التشكيلي الذي اسماه نصب اللقاء والذي كان ينتصب في احد اهم شوارع بغداد وقد قام الهمج الرعاع الذين دخلوا على ظهر دبابات الاحتلال الأمريكي الصهيوني الإيراني بهدمه بكل حقد وظلامية قبل أكثر من عشر سنوات لانه كان بدعم صدام حسين وبيد طبيبه الخاص .اقول ان التشكيلي علاء بشير قال ان لنصب اللقاء ٢٥ وجها فنيا حسب الزاوية التي تنظر له منها كما لزها ذلك الالق والفن الذي لايحد.
لو يسمح لنا السادة في هيئة التحرير بابداء الرأي هنا بنحو عابر فمن غير الصحيح ان الشاعر والناقد صلاح بوسريف اكتفى بالقول بان زها حديد فنانة تشكيلية في حين ان عنوان تقريره يقول بكل صراحة وبكل جلاء بانها فنانة تشكيلية معمارية وهذا مما يعرف في مغالطات السفسطة ومغالطاتها المضادة بحيث يلجأ السفسطائي الى تصحيح الصح بقلب العبارة والإيهام بانها غلط مرة ثانية من غير اللائق ذكر صدام بانه شهيد الاضحى وهو المعروف بجرائمه النكراء بحق العرب والأكراد بسلاح كيميائي محرم إنسانيا وليس هذا في محله في المقام الأول
اخيرا نحيي معلِّمنا القدير حي يقظان على ملاحظاته الألمعية والتنويرية كعهده دائما
صديقي صلاح بوسريف،
جميل، مرة أُخرى، أن تتأمَّل الفن التشكيلي المعماري لدى زها حديد بشيءٍ من العمق والبصيرة.. يُقال إن المعاريين العرب هم الأفضل في العالم من حيث تصميم أشكال المنحنيات الهلامية، كما هو مبيَّن في الصور أعلاه، وهذه مسألةٌ لافتةٌ تتجذَّر أصولُها في تراث إبداع العرب في فن الخط العربي على وجه التحديد (وعلى الأخص، هنا، الخط الديواني المتميِّز بمنحنياته العديدة)..
فأما مسألة التغيُّر الدائم في الزمان والمكان، كما يتجلى ذلك في شتى التصاميم من إبداعات زها حديد، فتعود ذاتيا وموضوعيا في الأصل إلى إيمانها العميق والوفي بفلسفة هيراقليط حول كون التغيُّر الجوهرَ الأساسيَّ في الكون، وبخاصةٍ قولته الشهيرة بأنه «يستحيل على المرء أن يخوض في نفس النهر مرتين»، وهي القولة التي تتعارض كليًّا مع قولة بارمينيد فيما له مساس بمفهوم الصيرورة بأن «المرء إنما يبقى دائما على ما يكون عليه»..
وأما مسألة الصلابة والصلادة، كما يتبدى ذلك أيضا في شتى التصاميم من إبداعات زها حديد، فمردُّها ذاتيا وموضوعيا كذلك إلى قوة شخصيتها بوصفها امرأةً تعيش، قبل كل شيء، في مجتمع ذكوري متخلِّف لا يزال ينظر إلى المرأة على أنها كائن بشري “ضعيف المبنى والمعنى” على حدٍّ سواء..
/ مع التحية
رائع بكل معنى الكلمة أستاذ حي يقظان..
بارك الله ووفق وسدد الخطى..