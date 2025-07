زهران ممداني يحشد الدعم في واشنطن بعد فوزه المفاجئ بترشيح الديمقراطيين لعمدة نيويورك

واشنطن- “القدس العربي”: أشاد أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بالمرشح لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، عقب إفطار مغلق نظّمته النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) في واشنطن، يوم الأربعاء.

وجاء هذا اللقاء في وقت يسعى فيه ممداني، بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في يونيو/ حزيران الماضي، إلى تعزيز دعمه داخل الحزب. ومن المقرر أن يلتقي أيضًا بزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وكلاهما يمثلان ولاية نيويورك، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

ومنذ فوزه، تعرّض ممداني لهجمات من مؤيدين للوبي الصهيوني بسبب انتمائه للاشتراكية الديمقراطية، وامتناعه عن إدانة عبارة “عولمة الانتفاضة”.

ومع ذلك، بدا أن انطباعات النواب الذين حضروا الإفطار كانت إيجابية، حيث أفادت شبكة “نيوز نيشن” بأن بعضهم وصف الاجتماع بأنه سار على نحو جيد، واعتبروا ممداني شخصية “ملهمة”. كما أكدوا أن عبارة “عولمة الانتفاضة” لم تكن ضمن مواضيع النقاش.

وقال النائب روبرت غارسيا (ديمقراطي – كاليفورنيا)، العضو البارز في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، في منشور على منصة “إكس” إن ممداني حظي بـ”استقبال حيوي وودي” خلال الإفطار، ووجّه الشكر لأوكاسيو كورتيز على تنظيم الحدث. وأضاف: “نحن فخورون بمرشحنا الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك. فلنفز بهذا السباق!”.

وقد أعاد ممداني نشر تغريدة غارسيا.

.@ZohranKMamdani got an energetic and welcoming reception in DC this morning. Huge thanks to @AOC for organizing the breakfast. Proud of our Democratic nominee for NYC Mayor. Let’s win!

— Robert Garcia (@RobertGarcia) July 16, 2025