زهير المغزاوي لـ”القدس العربي”: غياب الإيديولوجيا الناصرية غذى الصراعات المذهبية والإثنية في العالم العربي

تونس – “القدس العربي”:

في مكتبه بشارع جمال عبد الناصر وسط العاصمة التونسية، يتحدث زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب عن أهمية الإيديولوجيا القومية الناصرية التي تتبناها الحركة، والتي يرى أن غيابها تسبب بتوفير بيئة خصبة للصراعات الإثنية والمذهبية التي يشهدها العالم العربي.

ورغم أن اختيار شارع يحمل اسم الزعيم المصري الراحل كان صدفة، لكنه جاء متوافقا في رمزيته مع الحركة كحزب ناصري ما زال يؤمن بالقومية والوحدة العربية ويعتبر أن فلسطين هي القضية المركزية للعرب.

“أي نظام عربي واهم إذا اعتقد أنه قادر على بناء ديموقراطية وتقدم وازدهار ونمو والكيان الصهيوني جاثم على أرض فلسطين”

ويقول المغزاوي لـ”القدس العربي”: “بعد تأسيس الحركة عام 2011، جرى نقاش مع الراحل بوعلي المباركي (الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل وأحد مؤسسي الحركة) لاختيار مقر للحركة، وكان هناك اتفاق على اختيار أحد الأحياء الشعبية، ولكن عثرنا بالصدفة على هذا المقر في شارع جمال عبد الناصر، وهو أفضل من حيث رمزيته، وقد أصبح المقر لاحقا قِبلة لعدد كبير من زوار تونس، وخاصة ضيوف مؤتمر دعم المقاومة الذي نظمته الحركة عام 2024، وحضره عدد كبير من الضيوف من تونس والوطن العربي”.

الناصرية لا تموت

ورغم الأحداث الكبيرة التي شهدها العالم العربي وتراجع المد القومي خلال العقود الأخيرة، يرى المغزاوي أن الأفكار الناصرية ما زالت موجودة، بل إنها تساهم بشكل كبير في منع انزلاق أي مجتمع عربي نحو الصراع الإثني والمذهبي كما يحدث حاليا في بعض الدول.

ويوضح بقوله: “الناصرية بالنسبة لنا ليست شخصا، فعبد الناصر توفي ولسنا بصدد إعادة تجربته، بل إن تجربته -ككل التجارب- فيها إيجابيات وسلبيات، لكننا نستلهم منها ونستلهم أيضا من نماذج أخرى كتجربة غيفارا في كوبا والتجربة الصينية، ولدينا علاقة وطيدة مع الحزب الشيوعي الصيني، ونعتبر أن التجربة الصينية هامة جدا، حيث أخرجت دولة من تحت خط الفقر إلى أقوى اقتصاد في العالم”.

ويضيف: “المبادئ الكبرى للناصرية هي الدفاع عن السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والحرية والديموقراطية، وهذه المبادئ هي الخط السياسي العام لعركة الشعب. وأعتقد أن هذه الأفكار ما زالت موجودة، فالمعارك التي تخاض في العالم تتم حول السيادة الوطنية والديموقراطية وتوفير الحياة الكريمة ولقمة العيش، وهذه هي المبادئ الكبرى للناصرية، كما أسلفت”.

“غياب العروبة الجامعة عبّد الطريق لقطار الموت الأمريكي الذي بدأ من بغداد ثم اليمن وسوريا وليبيا وقد يصل إلى أقطار عربية أخرى”

ويتابع المغزاوي بالقول: “على الصعيد العربي، أعتقد أن غياب العروبة الجامعة وغياب تأثير حاملي هذا المشروع في الوطن العربي، تسبب في الهزات والانقسامات الموجودة وقطار الموت الأمريكي الذي بدأ من بغداد ثم اليمن وسوريا وليبيا، وقد يصل إلى أقطار عربية أخرى، فضلا عن الانقسامات الداخلية الحاصلة في أقطار عربية حول التركيبة الإثنية والمذهبية وغيرها”.

طوفان الأقصى وكسر مقولة الردع

ومن جهة أخرى، يرى المغزاوي أن معركة طوفان الأقصى تمكنت خلال ساعات وعبر مجموعة من الشباب الفلسطينيين من “كسر مقولة الردع لدى الجيش الصهيوني الذي يسوق لنفسه على أنه جيش لا يقهر، وبعد المعركة بأيام قليلة كان لدينا اجتماع كبير في مدينة قابس (جنوب شرق)، دعوت فيه الحكام العرب إلى دعم هؤلاء الشباب الفلسطينيين، وقلت لهم إن انتصارهم هو انتصار لدولكم ولسيادتكم، ولو مُنيت المقاومة في فلسطين بهزيمة، لا تتصوروا أن الهزيمة ستقف عند حدود فلسطين”.

ويضيف: “انظر اليوم كيف تتطاول الولايات المتحدة الأمريكية على كل هذه الأنظمة، وتطالبهم بكل جرأة ووقاحة بأن يقبلوا تهجير الفلسطينيين، كما تطالب منهم أموالا وهم مستعدون لدفعها”.

ويرى المغزاوي أن المشروع العربي الحقيقي هو “مشروع مقاومة الكيان الصهيوني والوحدة العربية، فعندما تراجع التضامن العربي، وجد أعداء الأمة كالكيان الصهيوني والولايات المتحدة وغيرهما مكانا لاقتحام المساحات الفارغة، ولذلك نعتقد أن الأمة بأشد الحاجة لهذا المشروع، لأنه عندما يتراجع تنهزم الأمة، حتى الذين يعتقدون أن المعارك لا تعنيهم أو بعيدة عنهم يكتشفون فجأة أن المعركة على حدودهم”.

ويضيف: “انظر اليوم سترى المعركة على حدودنا في تونس والجزائر، وربما تصريح وزير الخارجية الجزائري عندما قال يجب أن نتشاور لأن الوضع أصبح لا يطاق والمخاطر تحيط بنا من كل مكان، هو أكبر دليل على ذلك”.

فلسطين في الوجدان التونسي

ويفسر المغزاوي الحضور الفلسطيني الكبير في الوجدان التونسي بقوله: “موضوع فلسطين في تونس هو موضوع تاريخي، فمنذ 1948 عندما كانت تونس محتلة من طرف المستعمر الفرنسي، كانت الحركة الوطنية التونسية تجنّد الشباب التونسي ليذهب للقتال مع إخوانا في فلسطين المحتلة، حتى إن بعض الشباب تنقل إلى فلسطين سيرا على الأقدام ولم تتوقف القوافل من تونس إلى فلسطين. وفي 2008 عندما قام حزب الله بعملية التبادل مع الكيان الصهيوني، كان هناك رفات لثمانية تونسيين كانوا موجودين في مختلف الفصائل الفلسطينيين”.

“فلسطين تجمع التونسيين بمختلف أطيافهم، إسلاميين وقوميين ويساريين وغير منتسبين، ولا أحد يمكنه المزايدة على الآخر في هذا الأمر”

ويضيف: “حتى بعد الاستقلال، كانت الحركة الطلابية والحركة الوطنية التونسية والتيارات السياسية القومية واليسارية خاصة ترسل الشباب للقتال مع الفصائل الفلسطينية كالجبهة الشعبية وحركة فتح وغيرها. وأذكر أني كنت موجودا في إحدى المناسبات في صيدا في ذكرى استشهاد المناضل معروف سعد، وكان هناك ممثلون عن أغلب الفصائل الفلسطينية، واستغربت أن أغلب الفصائل تسألني عن تونسيين شاركوا معهم في القتال ضد الاحتلال. وأيضا عندما تم غزو العراق، ذهب تونسيون للقتال هناك، وكان هناك دراسات كثيرة تتساءل: كيف أن الشعب التونسي الذي يصنف -حتى من بعض الأخوة العرب- بأنه قريب للغرب ولا علاقة له بالعروبة، هو أكثر الشعوب العربية التصاقا بالقضايا القومية”.

ويتابع المغزاوي: “القضية الفلسطينية تجمع التونسيين بمختلف أطيافهم (إسلاميين وقوميين ويساريين وغير منتسبين) ولا أحد يمكن أن يزايد على الآخر في موضوع فلسطين، ونحن في التيار القومي عموما، نعتبر أن من بين المكاسب التي حققناها في تونس على مدى التاريخ الطويل من نضالنا، هي أننا أعدنا قضية فلسطين كقضية لكل التونسيين، كما أن الشعارات التي ترفع في الشوارع اليوم، كان من يرددها في فترة السبعينيات يتم قذفه بالحجارة وتكفيره”.

وحول تأخر المصادقة على قانون تجريم التطبيع، يقول المغزاوي: “خلال الثورة، رفع التونسيون ثلاثة شعارات، هي إسقاط النظام وتحرير فلسطين وتجريم التطبيع مع إسرائيل، وحين سقط نظام الرئيس حسني مبارك، كانت هناك مسيرة حاشدة أمام السفارة المصرية في تونس ترفع شعار “الشعب يريد تحرير فلسطين”، فكنت أقول لأحد الأشخاص في السفارة: وكأن الجماهير في تونس فهمت أن ما يحول بينها وبين تحرير فلسطين هو نظام كامب ديفيد في مصر. القصة موجودة في وجدان التونسيين”.

“نصيحة” حركة حماس

ويشير إلى أن مشروع تجريم التطبيع طرح مع بداية الثورة، حيث “تم اقتراح إضافة الفصل 27 الذي ينص على تجريم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وكانت هناك حماسة حوله داخل البرلمان وفي الشارع التونسي، ولكن كانت هناك ضغوط من السفارة الأمريكية. رغم أن أحد قياديي حركة النهضة التي كانت تمثل الأغلبية داخل البرلمان، أكد أن حركة حماس نصحت بعدم تجريم التطبيع، ولكن حين التقينا بعض قيادات الحركة لاحقاً في بيروت نفوا معرفتهم بالأمر، بل أكدوا -في المقابل- أنهم يعتبرون أن تجريم التطبيع في أي قطر عربي يعتبر انتصاراً للمقاومة والقضية الفلسطينية”.

“لا يمكن نفي وجود مظاهر تطبيع بتونس، فهناك من يزور إسرائيل اليوم، وخضنا سابقا معارك مع أكاديميين وتجار وفنانين حول هذا الأمر”

ويضيف: “في برلمان 2014، طرحت المبادرة من جديد من خلال كتلة الجبهة الشعبية، وكنا معهم أيضاً، وتزامن الموضوع مع العدوان على غزة في 2015-2016، وقلت في مقابلة في التلفزيون التونسي إني أحمل رئيس البرلمان محمد الناصر مسؤولية عدم المصادقة على القانون، فاستدعاني في اليوم الثاني، وأكد لي أنه ليس المسؤول عن عدم تمرير القانون، وأكد لي أن السفير الألماني زار البرلمان وقال للائتلاف الحاكم في تلك الفترة إن هذا الموضوع خط أحمر ولا يمكن المساس به”.

ويتابع المغزاوي: “بعد 25 تموز/يوليو، قدمنا مبادرة لتجريم التطبيع في البرلمان الحالي وقبل عملية طوفان الأقصى، وكنا نعتقد أن الموضوع سيمر، باعتبار الشعارات التي يرفعها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على غرار: التطبيع خيانة عظمى، وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وهو خطاب متميز مقارنة بالخطاب الرسمي العربي ومقارنة أيضاً بالخطاب الرسمي التونسي منذ استقلال تونس، ولكن وقع الانقلاب على الموضوع كما حدث في البرلمان السابق، بل إن ما حدث في البرلمان الحالي أسوأ مما حدث في البرلمانات السابقة، لأنه في السابق كانت هناك عملية احتيال والتفاف حتى لا يذهب القانون إلى الجلسة العامة”.

ويوضح أكثر بقوله: “هذه المرة في اعتقادي، كان فيه سوء تقدير من رئيس المجلس ومن السلطة التنفيذية أنه يمكن للقانون أن يذهب إلى الجلسة العامة ويتم إسقاطه في الجلسة العامة ولا يتحملون مسؤولية إسقاط هذا القانون. ولكن المشروع ذهب إلى الجلسة العامة ووقع التصويت على العنوان، ثم الفصل الأول والثاني، ولما أدرك الجماعة (السلطة) أن القانون يمكن أن يمر داخل البرلمان، توقفت الجلسة بطريقة فجة وفيها مخالفة لكل قوانين العمل البرلماني والنظام الداخلي في البرلمان، وإلى حد الآن لم تستأنف هذه الجلسة، رغم كل الوعود باستئنافها”.

التطبيع موجود

وحول تشكيك البعض بأهمية القانون على اعتبار عدم وجود أي مظاهر للتطبيع مع إسرائيل، يقول المغزاوي: “لا يمكن نفي وجود مظاهر تطبيع، فهناك من يزور الكيان الصهيوني اليوم، وخضنا سابقا معارك في هذا الموضوع مع أكاديميين وتجار وفنانين، ولو كان هناك قانون، لما تجرأ أحد على التطبيع. في كنيس الغريبة مثلا وقعت عملية إرهابية وأدانها الجميع، وفي الآخر نكتشف أن اليهودي الذي قتل مسجى بالعلم الصهيوني وتم دفنه في فلسطين المحتلة. فهذا الموضوع بالنسبة لنا كحركة شعب هو مسألة مبدئية، وتم استهدافنا من قبل البعض وحاولوا تقزيمنا ووضعنا في الزاوية، ولكن نحن نعتقد أن موضوع القضية الفلسطينية غير قابل للمزايدة”.

ويضيف: “رؤيتنا الاستراتيجية هي أن الكيان الصهيوني على أرض فلسطين يحول بين الدول العربية والتقدم والازدهار وتحقيق التنمية، وأي نظام عربي واهم إذا اعتقد أنه قادر على بناء ديموقراطية وتقدم وازدهار ونمو وهذا الكيان جاثم على أرض فلسطين، ولنا نماذج في التاريخ، فعندما أراد العراق بناء مفاعل نووي وقع تدميره، كما جاء الكيان الصهيوني على بعد آلاف الكيلومترات ليقصف حمام الشط عام 1985، هذا دون أن نتحدث عن مصر وسوريا والحروب التي خاضتهما، وهناك علماء عرب وقع اغتيالهم من قبل إسرائيل داخل وخارج أقطارهم، وكل محاولة سيادة وطنية وتنمية في الوطن العربي يقوم العدو الصهيوني بتدميرها”.

ويتابع المغزاوي: “حالة الهلع لدى الحكام العرب اليوم سببها أن المقاومة تكبدت ضربات في غزة وأن هذا النظام العربي وقف مكتوف الأيدي وترك شعب غزة يواجه هذا العدوان وحيدا، ولما تمكن هذا العدو من غزة، سيلتفت إلى هؤلاء الحكام، حتى العملاء أو القريبون من الصهاينة وأمريكا، سيضطرون لتقديم المزيد من التنازلات”.