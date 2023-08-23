زوجة أحمد السقا تكشف كواليس تعاونها مع الملكة رانيا- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

كشفت مها الصغير، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، عن كواليس تعاونها مع ملكة الأردن رانيا العبد الله، منذ نحو أسبوعين، من خلال تصميم شنطة لها ذات طابع خاص، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة لاختيار الملكة رانيا لها.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية، أنها لم تصدّق نفسها من المفاجأة، وتوقعت أن تكون رسالة وهمية، إلى أن تم التأكد بشكل رسمي من خلال السفارة، لافتة إلى أنها لم تكن تحلم بالوصول إلى هذا المستوى من النجاح في مجال التصميم، وترى أنها ما زالت تتعلم لتضيف إلى مهاراتها، موضحةً أنها استعانت بكتاب “قواعد العشق الأربعون” في بداية عملها في مجال التصميم، والذي غيّر الكثير في وجدانها وانعكس على أول مجموعة لها.

كما تحدثت مها الصغير للمرة الأولى عن كواليس انضمامها للعمل كمقدّمة برامج تلفزيونية، مشيرة إلى أنها جاءت بالصدفة.

وأضافت الصغير أنها مرّت بظروف شخصية صعبة، وكانت تحتاج إلى عمل ومصدر رزق ثابت في حياتها، فاقترحت عليها المذيعة شيرين عرفة، ابنة المخرج شريف عرفة، العمل معها كمذيعة، لتقاطعها رضوى الشربيني وتسألها عن حلمها بالتقديم التلفزيوني، ولكن مها الصغير نفت رغبتها في ذلك على الرغم من أنه مجال دراستها.