زوجة أحمد سعد تعلن الطلاق وتشنّ هجوما شديدا عليه- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني، طلاقها من الفنان المصري أحمد سعد، بعد مرور عامين على زواج أثمر ابنتين.

وكتبت في منشور عبر خاصية القصص المصورة في حسابها الرسمي على “إنستغرام”: “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته”.

وأضافت: “حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي”.

وتابعت: “عشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي.. شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك”.

وختمت: “أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت”.