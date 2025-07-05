زوجة ديوغو جوتا وأفراد عائلته ينضمون إلى لاعبي ليفربول في جنازة اللاعب الدولي البرتغالي- (صور وفيديو)

لندن: انضمت زوجة ديوغو جوتا وعائلته إلى لاعبي فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم في جنازة المهاجم وشقيقه، أندريه سيلفا، في البرتغال، بعد وفاتهما في حادث سيارة في إسبانيا.

ولقي جوتا، والد لثلاثة أطفال والذي تزوج من شريكته روت كاردوسو قبل 11 يوما من وقوع الحادث، حتفه ه مع شقيقه، أندريه سيلفا، بعدما اشتعلت السيارة اللامبورجيني التي كانا يقودونها عقب انفجار لأحد الإطارات في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس .

دق جرس الكنيسة وصفقت الحشود بينما كان نعشا الشقيقين يحملان إلى كنيسة إيجريجا ماتريز دي جوندامار في بلدة جوندامار بالقرب من بورتو صباح السبت، وتبعهم المشيعون، وكان بعضهم يضع ذراعه حول الآخر.

ومن بين الآخرين الذين شوهدوا وهم يصلون إلى الكنيسة، مدرب ليفربول أرني سلوت، والقائد فيرجيل فان دايك، وزملاؤهم في الفريق بما في ذلك أندي روبرتسون، وكونور برادلي، ورايان جرافنبرخ، وكودي جاكبو، وكيرتيس جونز، وداروين نونيز، وجو جوميز

كما حضر الجنازة الخاصة بالنجم الدولي البرتغالي عدد من زملائه في المنتخب، من بينهم برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، وروبن دياز وبرناردو سيلفا، من مانشستر سيتي، وجواو فيليكس وريناتو فيجا، من تشيلسي، ونيلسون سيميدو من وولفرهامبتون، وجواو موتينيو، وروي باتريسيو، وروبن نيفيز، بالإضافة إلى لاعب ليفربول السابق فابينيو، ورئيس بورتو أندريه فيلاش بواش، ومدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز.

حمل بعض اللاعبين أكاليل زهور على شكل قمصان كرة قدم أثناء وصولهم إلى الكنيسة.

❤️ La devastadora imagen de Rubén Neves con el féretro de Diogo Jota pic.twitter.com/6k8iWxoGRx — Diario AS (@diarioas) July 5, 2025

وقال مارتينيز للصحافيين خارج الكنسية، في مقابلة قصيرة مع شبكة “سكاي سبورتس” :” كانت أياما حزينة للغاية، كما يمكنكم أن تتخيلوا، لكننا أظهرنا اليوم أننا عائلة كبيرة جدا، لكنها متماسكة”.

وأضاف :”نحن البرتغال، وكان من الضروري بالنسبة لنا أنه مع أندريه سيلفا وديوغو جوتا، نحن معا وسنظل دائما معا، وروحهما ستبقى معنا إلى الأبد”.

وأردف :”شكرا لكم على رسائلكم، على دعمكم، وكل شيء تلقيناه من العلم. هذا يعني الكثير، واليوم كلنا عائلة كروية واحدة”.

ولم يتمكن الحارس البرازيلي أليسون من حضور جنازة زميله بفريق ليفربول.

وكتب على “إنستغرام” بجانب صورة لعائلتيهما :” غالبا، أقوم بنشر أشياء لها معنى، ولكن اليوم لا شيء له معنى”.

وأضاف :”مرة أخرى، يفصلني محيط عن توديع شخص أحبه! لكنني أعلم أن زملائي في النادي يمثلونني خير تمثيل”.

وأردف :”ولكي يا صديقتي روت، لتعلمي فقط أنك لن تسيري وحدم، سنكون معك في أقرب وقت ممكن”.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع أفراد العائلة والأصدقاء في مراسم تأبين الأخوين يوم الجمعة، حيث اصطف المعزون في طابور خارج الكنيسة البرتغالية.

من جانبه، علق برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي على رحيل زميله قائلا عبر قناة (تي في آي) البرتغالية “لا أتخيل حتى ألم عائلة روت وأطفاله ووالديه”.

أضاف “سأتحدث عن جوتا الذي كان صديقا عزيزا علينا جميعا، مسيرته تتحدث عنه ولكنها لم تكن الأهم، بل شغفه وإصراره وإرادته كانوا وراء نجاحاته في الحياة، ومشواره مع كرة القدم”.

تابع “ويبقى الأهم أنه كشخص ترك لنا ذكريات لن تنسى، سيبقى جوتا في قلوبنا للأبد، سيكون حاضرا معنا في جميع الوجبات خلال معسكرات المنتخب، وأثناء لعب البلايستيشن وألعاب الورق وغيرها من الأنشطة”.

واصل “إنها لحظات عصيبة علينا جميعا، لأننا قضينا سويا فترات طويلة ، وذكرياتي معه رائعة وسعيدة، وسيكون حاضرا معنا في كل فوز نحققه”.

أشار “”كنا منافسين وزملاء لسنوات طويلة، وأصبح صديقا عزيزا، لقد حضر حفل زفافي، وللأسف لم أحضر زفافه لأنني كنت مرتبطا بالمشاركة مع فريقي في كأس العالم للأندية”.

وختم برناردو رسالته “سنبقى سندا لعائلة جوتا دائما، وسنسعى جاهدين للحفاظ عليها”.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أبيه ميديا) أن والدا الشقيقين حضرا مراسم التأبين في كنيسة ساو كوسمي، كابيلا دا ريسوريساو، في بلدة جوندومار بالقرب من بورتو، أمس الجمعة، وكان من بين الحاضرين أيضا الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، ووكيل أعمال جوتا.

حمل الحاضرون أوراق الخدمة التي تضمنت صورا للشقيقين، وكانت أكبرها صورة لجوتا وهو يبتسم مرتديا قميص ليفربول، ويشكل بيديه علامة قلب.

وأرجأ فريق ليفربول عودة اللاعبين للتدريبات استعدادا للموسم الجديد، عقب وفاة جوتا، وقدم العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين تعازيهم.

وتم ترك بحر من أكاليل الزهور خارج ملعب أنفيلد، حيث حرص العديد من جماهير ليفربول ومشجعي الأندية الأخرى لتقديم التعازي .

وتم تنكيس الأعلام إلى نصف السارية في الملعب، وأغلقت جميع متاجر النادي والمتاحف وتم منع الجولات حتى يوم الاثنين .

وتم العثور على جوتا وسيلفا متوفيين بعد أن تحطمت سيارتهما على الطريق السريع أيه52- في بالاثيوس دي سانابريا بالقرب من مدينة زامورا، وذلك في الساعة 12:40 ساعة صباح يوم الخميس.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في احتمالية أن السيارة انحرفت عن الطريق بسبب انفجار الإطار بينما كانت تحاول تخطي سيارة أخرى، وأكد مصدر من الوفد الفرعي الحكومي في زامورا أن “حادثا محتملا يتعلق بالسرعة الزائدة” يخضع للتحقيق.

(د ب أ)