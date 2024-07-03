زوجة رياض محرز تخطف الأنظار بالكاراكو والقفطان- (فيديوهات)

الجزائر- “القدس العربي”:

حفل زفاف جديد أقامه نجم المنتخب الجزائري رياض محرز، ظهرت فيه زوجته البريطانية تايلور وورد، متألقة باللباس الجزائري الأصيل، من القفطان إلى الكاراكو العاصمي.

فاجأ محرز الجميع بإقامته حفل عرس جديد، تصدرت صوره وفيديوهاته الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أراد العروسان اتباع التقليد الجزائري في حفلات الزفاف من اللباس واختيار نوع الموسيقى والغناء إلى باقي الطقوس الشعبية.

وفي خيمة أعدت للغرض، ظهر محرز وهو يراقص زوجته التي ارتدت تارة القفطان الذي يشتهر في الغرب الجزائري، ثم القفطان الذي تلبسه المرأة العاصمية في المناسبات، بينما كان في الخلفية مطرب الراي كادار الجابوني يلهب حماس الحاضرين من عائلة الزوجين وأصدقائهما.

وأبى النجم الآخر للمنتخب، إسلام سليماني، إلا أن يقاسم صديقه الفرحة، حيث ظهر وهو يرقص مع محرز تحت تصفيقات وحماس الحاضرين، بينما لم يكن الهاتف ليغادر تايلور التي كانت مشغولة بالتصوير وتوثيق اللحظات تماما مثلما كانت منهمكة في العرس.

وكان نجم نادي الأهلي السعودي، قد عقد قرانه على تايلور وورد شهر كانون الثاني/ يناير 2022 دون إقامة حفل الزفاف بسبب جائحة فيروس “كورونا” واقتراب موعد كأس أفريقيا في الكاميرون. ثم احتفل الثنائي بإقامة حفل زفاف بسيط شهر أيلول/ سبتمبر 2023 بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور أفراد العائلتين والأصدقاء.

ولدى محرز وتايلور ابنة تدعى “ميلا”، وهما لا يترددان في مقاسمة حياتهما الخاصة على مواقع التواصل، حيث يبلغ عدد متابعيهما بعشرات الملايين على مختلف المنصات. وهذا الزواج الثاني لمحرز بعد ارتباطه الأول مع عارضة أزياء من أصول هندية.