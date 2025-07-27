زوجة “غير رسمية” سابقة لزياد الرحباني: “سأبقى أحبك.. بلا ولا شي”

لندن- “القدس العربي”: عبّرت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عن حزنها العميق لرحيل الموسيقار زياد الرحباني، شريك حياتها السابق، بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، استذكرت فيها علاقتهما الطويلة، ووصفت ألم الفقد بأنه يفوق قدرتها على التعبير.

وكتبت لبس في تغريدة مؤثرة: “فكرت بكل شيء، إلّا أن يعزّيني الناس بك”، مرفقة منشورها برمز قلب مكسور. وأضافت: “الوجع في قلبي أكبر من إني أقدر أصفه، أنا مش شاطرة بالتعبير، أنت أشطر مني بكثير تعبّر عني”.

رغم البعد الذي فصل بينهما في السنوات الأخيرة، أكدت كارمن أن زياد ظل حاضراً في وجدانها، مضيفة: “لو كان في بُعد، بس كنت موجود، وهلق بطّلت. صعبة كثير ما تكون موجود”.

وختمت: “رح أبقى أشتاق لك عطول، لو أنت مش هون، وأحبك… بلا ولا شي”.

ونشرت كارمن صورة سوداء على حسابها في “إنستغرام”، وكتبت فوقها: “ليش هيك؟ حاسة كل شي راح، حاسة إنو لبنان فضي”، على وقع أغنية “عندي ثقة فيك” للسيدة فيروز، من ألحان الراحل زياد.

وكانت لبس قد تحدثت في مناسبات سابقة عن علاقتها بزياد الرحباني، ووصفتها بأنها زواج شفهي غير مسجل رسمياً، استمر 15 عامًا، مشيرة إلى أن العلاقة انتهت لأسباب عدة، منها الضغوط المحيطة وصعوبات مالية، فضلاً عن شعورها بعدم النضج الكافي في تلك المرحلة من حياتها.

كارمن لبس وزياد الرحباني شكّلا ثنائياً فنياً وعاطفياً أثار الكثير من الاهتمام في الوسط الثقافي والفني اللبناني، وظل اسمه حاضراً في ذاكرة جمهورها، حتى بعد انتهاء علاقتهما رسمياً.

(وكالات)