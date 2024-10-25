زوجة محمد علي كلاي السابقة تريد أن تبني ملعبًا في أفغانستان رغم حظر طالبان لرياضة النساء

أفغانيات في أحد شوارع سوق قندهار في 6 أكتوبر 2024- ا ف ب

كابول: وصلت خليلة كاماتشو علي، الزوجة السابقة لأسطورة الملاكمة محمد علي، إلى كابول الجمعة “لبناء ملعب”، على ما أعلنت حركة طالبان، التي تحظر على النساء ممارسة الرياضة.

وأفاد رئيس مديرية الرياضة وكالة فرانس برس بوصول كاماتشو علي، التي اقترنت بمحمد علي سنة 1967، في زواج استمر عشر سنوات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنها تنوي “بناء ملعب رياضي باسم بيروزي”، أي النصر في اللغة الدارية، وإنشاء “جمعية رياضية تحمل اسم محمد علي”.

ولدت الزوجة السابقة لمحمد علي عام 1950 في الولايات المتحدة باسم بليندا بويد، الذي غيّرته إلى كاماتشو-علي إثر اعتناقها الإسلام، على غرار ما فعل زوجها كاسيوس كلاي، الذي اشتهر بكفاحه من أجل حركة الحقوق المدنية ومناهضته حرب فيتنام.

ومن خلال تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة صارمة جداً، تفرض حركة طالبان، منذ عودتها إلى السلطة عام 2021، نظام “فصل عنصري بين الجنسين”، بحسب الأمم المتحدة.

في أواخر عام 2022، منعت “وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الأفغانيات من دخول المتنزهات والنوادي الرياضية.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت السلطات أن الفنون القتالية المختلطة، التي تجمع بين فنون قتالية كثيرة ولا يمارسها اليوم سوى الرجال في أفغانستان، تمثّل “إشكالية في ضوء الشريعة الإسلامية”.

وتعرّف كاماتشو علي عن نفسها بأنها لاعبة فنون قتالية وممثلة وكاتبة.

(أ ف ب)