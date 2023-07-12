زوجة مذيع في “بي بي سي” متّهم بقضية تحرش تشغل بريطانيا تكشف هويته

لندن: كشفت زوجة هيو إدواردز، الأربعاء، أنه المذيع البارز في هيئة “بي بي سي” الذي يواجه منذ أيام اتهامات ذات طبيعة جنسية.

وكتبت فيكي فليند في بيان أرسلته لوكالة “بي ايه” البريطانية للأنباء “أدلي بهذا البيان نيابة عن زوجي هيو إدواردز، بعد خمسة أيام صعبة جدا بالنسبة إلى عائلتنا”، ذاكرة أن زوجها يعاني مشكلات اكتئاب.

وأضافت فليند “ما أن يصبح في وضع يسمح له بذلك، يعتزم الرد على المقالات التي نشرت” مشيرة إلى أنه تبلغ الاتهامات، الخميس.

وتجد هيئة “بي بي سي” البريطانية العامة نفسها في أزمة منذ أن نشرت صحيفة “ذي صن” الجمعة مقالا ذكرت فيه أن مقدم برامج معروفا فيها لم تورد اسمه دفع أموالا لقاصر لم يعرف إن كان ذكرا أو أنثى ليرسل إليه صورا ذات طابع إباحي.

وتصدر ما كشفته “ذي صن” أخبار الصحف ووسائل الإعلام البريطانية خلال نهاية الأسبوع الماضي وأجرت هيئة “بي بي سي” لقاء مع شرطة لندن الاثنين بهذا الشأن.

وكانت “بي بي سي” علّقت الأحد عمل إدواردز (61 عاما) الذي يعد من أبرز صحافيي “بي بي سي” وكان من أعلن للعالم وفاة الملكة إليزابيث الثانية في أيلول/سبتمبر الماضي.

من جهتها، قالت شرطة لندن مساء الأربعاء إن أي جرم جنائي لم يرتكب على ما يبدو في سياق هذه القضية.

وأوضحت في بيان “في سبيل التوصل إلى هذا القرار، تحدثت (الشرطة) إلى العديد من الأطراف، من بينهم بي بي سي ومقدّم الشكوى وعائلته. لن تتّخذ الشرطة أي إجراء آخر”.

(أ ف ب)