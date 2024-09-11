سياسة | دولي | تركيا

زوج الناشطة عائشة نور يتقبّل التعازي في ولاية آيدن التركية

11 - سبتمبر - 2024

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آيدن (تركيا): تقبّل حامد مظهر علي، زوج الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور إزغي إيغي، التي استُشهدت برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، التعازي في منزل جد زوجته بمنطقة ديديم، التابعة لولاية أيدين غربي تركيا.

والتقى مظهر علي، وهو من أصل باكستاني ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بأقارب إيغي، في حي ألتين قوم.

ولدى وصوله منزل أقرباء زوجته، بدأ مظهر علي، بتلقي تعازي الجيران والأصدقاء الوافدين إلى الحي من الخارج.

وفي تصريح للصحافيين، قال مظهر علي، إنه من المقرر أن يتم نقل جثمان زوجته إلى تركيا جواً ودفنها في ديديم.

والجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس فؤاد نافعة، إن عائشة نور وصلت المستشفى مصابة برصاص في الرأس حيث تم “إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت”.

(الأناضول)

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