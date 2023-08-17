زوج بريتني سبيرز يطلب الطلاق منها

لوس انجليس: انفصلت مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز عن زوجها الذي طلب الطلاق منها بعد زواج استمر 14 شهراً، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية الخميس.

وقال سام أصغري (29 عاماً)، وهو عارض أزياء وممثل أمريكي من أصل إيراني، إنه يرغب في إنهاء زواجه بسبب “خلافات غير قابلة للحلّ”، على ما ذكر موقع “تي أم زي” المتخصّص.

وانفصل الزوجان بعد مشاجرة عنيفة اتّهم خلالها أصغري زوجته بخداعه، بحسب وسائل إعلام أمريكية عدّة.

وكانت نجمة البوب البالغة 41 سنة تزوجت من أصغري في حزيران/يونيو 2022، بعد علاقة استمرّت خمس سنوات.

وقبل شهر من موعد زفافهما، أعلن الزوجان أنّ سبيرز أجهضت.

وللمغنية طفلان يُدعيان شون وجايدن من زوجها السابق كيفين فيدرلاين.

وتصدّرت سبيرز التي ستنشر مذكراتها هذا الخريف، عناوين الصحف في السنوات الأخيرة بسبب معركتها للتخلص من وصاية والدها التي فُرضت عليها سنة 2008 بسبب اضطرابات نفسية عانت منها.

ووصفت سبيرز الوصاية بأنّها “مؤذية”، مشيرة خصوصا إلى أنّ والدها منعها من إزالة اللولب رغم رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال.

(أ ف ب)