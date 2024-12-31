زوج سابق مدان بتنظيم اغتصابات جماعية لزوجته في فرنسا لن يستأنف الحكم 

مارسيليا: أعلنت محامية الفرنسي الذي دينَ بتخدير زوجته واغتصابها وتحريض عشرات الرجال على فعل الشيء نفسه لأكثر من عقد، الاثنين أن موكلها لن يستأنف الحكم الصادر في حقه.

وكان حُكم على دومينيك بيليكو في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن 20 عاما بعد محاكمة أثارت اهتماما واسعا في فرنسا وخارجها، كما صدرت بحق خمسين متهما آخرين أحكام مختلفة بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و15 عاما.

وقد حظيت جيزيل بيليكو بإشادة واسعة لشجاعتها وقوتها طوال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر.

وقالت المحامية بياتريس زافارو، وقناة “فرانس إنفو” الإخبارية الفرنسية، إن موكلها دومينيك بيليكو “اتخذ قرارا بعدم استئناف الحكم”.

وأشارت زافارو إلى أن استئناف الحكم “من شأنه إرغام جيزيل (بيليكو) على التعرض لمحنة ومواجهات جديدة، وهو ما يرفضه دومينيك بيليكو”، مضيفة أنه “حان الوقت لإنهاء الأمر قضائيا”.

وقالت زافارو إن الإثنين هو آخر يوم للمتهمين لتقديم الطعون، وقد فعل 17 من المتهمين الآخرين مع بيليكو ذلك بالفعل.

ولفتت زافارو إلى أن زعيم عصابة الاغتصاب المدان “اندهش لرؤية هذه الطعون، خصوصا (من) الأفراد الذين اعتذروا لجيزيل بيليكو في قفص الاتهام”، مضيفة “يبدو لي أن تقديم استئناف يتناقض مع هذه الكلمات”.

وعقب صدور أحكام الإدانة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، قال أحد محامي جيزيل بيليكو إنها لا تخشى محاكمة جديدة.

وأوضح ستيفان بابونو لإذاعة “فرانس إنتر” أنه “إذا حدث ذلك، فقد أشارت إلينا بالفعل أنها ستواجه ذلك، إذا كانت بصحة جيدة، بالطبع، لأنها سيدة تبلغ حاليا 72 عاما”.

وأضاف: “في كل الأحوال، فهي لا تخشى ذلك، هذا ما أخبرتنا به”.

ونالت جيزيل بيليكو إشادات واسعة لرفضها التنازل عن حقها في محاكمة مغلقة، قائلة إنها أرادت تحويل وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب من الضحايا إلى الجناة.

(أ ف ب)