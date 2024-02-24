زورق إسرائيلي يطلق النار على صياد فلسطيني وسط بحر خان يونس- (شاهد)

غزة: استهدفت القوات البحرية الإسرائيلية، السبت، مركب صيد فلسطيني قبالة شاطئ مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الوكالة بأن زورقاً حربياً إسرائيلياً أطلق النار بشكل كثيف تجاه قارب صيد فلسطيني، في حين حاول الصياد تفادي إطلاق النار والتجديف بشكل سريع بقاربه خارج البحر.

وذكر أن القوات الإسرائيلية واصلت إطلاق النار وأصابت القارب بأضرار بالغة قبل أن ينجح الصياد بالعودة إلى الشاطئ بصعوبة بالغة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نجح صيادون في صيد الأسماك بشكل محدود من بحر غزة لتوفير الغذاء لعائلاتهم ولسكان القطاع الذين يواجهون نقصا كبيرا في الغذاء نتيجة للحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 5 أشهر.

(الأناضول)